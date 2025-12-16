Buongiorno24 del 16 Dicembre 2025

16/12/2025 09:10:00

Apertura su Palermo e su una vicenda che scuote le coscienze. Al Policlinico, secondo l’accusa, si sarebbe pagato per riavere le salme dei propri cari. Un sistema di mazzette, con la complicità di imprese funebri, che avrebbe trasformato il dolore in un affare. La Procura ha chiesto 15 arresti. Tra le intercettazioni spunta anche il nome di Francesco Bacchi, il giovane ucciso a Balestrate. Una storia che chiama in causa dignità, legalità e il limite estremo della mercificazione del lutto.

Riflettori sullo stop ai fondi per il Ponte sullo Stretto. Dopo il diniego della Corte dei Conti alla delibera Cipess, il governo ha deciso di definanziare la tranche prevista, spostando le risorse su altri capitoli di spesa. Per il Ministero si tratta solo di un rinvio tecnico, ma per l’opposizione è la fine di un progetto mai davvero partito. Il Movimento 5 Stelle parla di farsa elettorale e di fondi sottratti a Sicilia e Calabria.

Sul fronte politico, tiene banco anche la partita delle nomine nella sanità regionale. Nell’inchiesta su appalti e manager emergono intercettazioni che chiamano in causa anche l’assessora Elvira Amata. Per i pm non ci sarebbero dubbi sulla consapevolezza del sistema di intermediazione politica. Intanto, in vista di gennaio, si torna a parlare di rimpasto di giunta, con Brigida Alaimo in pole per l’assessorato al Turismo.

Dalla politica al lavoro. I dati della Cgil fotografano una Sicilia sempre più povera: la metà dei lavoratori guadagna meno di 15 mila euro l’anno. Salari bassi, lavoro precario e un divario che continua ad allargarsi, soprattutto nel settore privato, mentre cresce l’emergenza sociale e abitativa nelle città.

Scendiamo nel Trapanese. A Marsala, il Tribunale ha condannato per concorso in bancarotta fraudolenta i commercialisti Giulio Bellan e Pietro Buffa: quattro anni e quattro mesi per il primo, quattro anni per il secondo. Assoluzione invece per il falso in bilancio. Al centro dell’inchiesta il fallimento delle società dell’ex presidente del Marsala Calcio Luigi Vinci.

Sempre a Marsala, nuova notte di vandalismi in viale Isonzo, con auto danneggiate e residenti esasperati. Si riapre il dibattito sulla sicurezza urbana, ma il sindaco ribadisce il no alla “zona rossa”, ritenuta una risposta sbagliata a un problema strutturale.

Sul fronte agricolo, la Cia Sicilia Occidentale lancia un appello alla Regione: ristori immediati per i viticoltori del Trapanese, duramente colpiti dalla siccità del 2024 e rimasti finora esclusi da ogni misura di sostegno. Da Marsala a Mazara, da Castelvetrano ad Alcamo, il rischio è quello di un colpo definitivo a un comparto strategico.

Chiudiamo con lo sport e con Trapani, dove continua il caos societario della Trapani Shark. La Lega ha inflitto una multa da 50 mila euro perché la squadra è scesa in campo con solo 11 giocatori sotto contratto. Una sanzione che potrebbe ripetersi a ogni gara, mentre i tifosi riempiono il Palashark e chiedono chiarezza su conti, gestione e futuro.

