Politica
16/12/2025 14:00:00

Piero Alcamo è il nuovo presidente del Circolo PD di Alcamo

Il Circolo di Alcamo del Partito Democratico si è riunito nei giorni scorsi per l’elezione del nuovo presidente del direttivo. Un’assemblea partecipata, durante la quale gli iscritti hanno discusso diversi temi legati alla politica locale e a quella sovracomunale.

 

Al dibattito hanno contribuito anche gli interventi dell’assessore comunale Valeria Pipitone e del consigliere Filippo Cracchiolo, che hanno offerto spunti di riflessione sull’attività amministrativa e sulle prospettive future del partito sul territorio.

 

Al termine dei lavori, l’assemblea ha eletto Piero Alcamo, già componente della segreteria cittadina, come nuovo presidente del direttivo di circolo.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre presentati alcuni nuovi tesserati. Tra questi Giuseppe Asaro, infermiere con diverse esperienze nell’ambito sociale, e Antonio Lombardo, avvocato, che in passato ha svolto attività politica in Parlamento con il Movimento Cinque Stelle nella precedente legislatura.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e rinnovamento per il circolo cittadino del Pd, che punta a rafforzare la propria presenza politica e il dialogo con la comunità locale.



