Buongiorno24 del 17 Dicembre 2025

17/12/2025 09:04:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

A Mazara del Vallo scatta l’operazione antidroga “Ninja”: la Polizia di Stato chiude una vera e propria casa di spaccio a Piazzale Europa. Tre persone finiscono in carcere, altre cinque colpite da misure cautelari. Gli investigatori parlano di oltre mille cessioni di cocaina e crack, con un via vai continuo di clienti a tutte le ore del giorno e della notte. Un colpo importante al traffico di droga nel cuore della città.

Restiamo nel territorio con la crisi di Telesud. L’emittente va in ferie collettive fino a fine anno: una pausa forzata che non risolve i nodi centrali, dagli stipendi arretrati alla tredicesima non pagata. Intanto prosegue lo scontro tra l’editore Valerio Antonini e l’ex presidente Massimo Marino, che parla di gestione disastrosa e chiede conto dei 500 mila euro di SportInvest annunciati e mai visti.

Emergenza idrica senza tregua nella Sicilia occidentale. L’Ati lancia l’allarme: il lago Garcia è ormai senza acqua disponibile, mentre la situazione dell’Arancio resta critica. I dissalatori non bastano, si punta sul revamping dei pozzi e su una gestione coordinata dell’emergenza, con uno scenario che guarda già al 2026.

Ci spostiamo a Palermo, all’Assemblea regionale siciliana. La manovra finanziaria va avanti, ma il governo Schifani incassa due sconfitte in aula, in particolare sulle scuole private. Il bilancio viene comunque approvato, tra voto segreto e franchi tiratori, mentre in aula arrivano anche le proteste degli studenti per chiedere più borse di studio.

Sempre oggi, in giunta, il presidente Schifani porta il piano che ridisegna la macchina regionale: taglio di 280 poltrone dirigenziali e nuova mappa di oltre 900 uffici. Una riforma presentata come svolta, ma che apre interrogativi su concorsi, nuove assunzioni e reale snellimento della burocrazia.

Sanità e giustizia: il Tribunale del Riesame revoca i domiciliari ad Antonio Iacono, primario del Trauma Center di Villa Sofia, nell’inchiesta sui concorsi che coinvolge anche Totò Cuffaro e Roberto Colletti. La Procura annuncia appello e lo scontro resta aperto.

Chiudiamo con l’economia: per Natale i siciliani spenderanno circa due miliardi di euro, ma meno rispetto al resto d’Italia. Pesano salari bassi e caro prezzi, con consumi più deboli rispetto alla media nazionale.

Buongiorno24 è in diretta alle 9.30, con la redazione di Tp24, su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.



