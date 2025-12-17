Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
17/12/2025 08:29:00

Mistero in via Favara, a Marsala: giovane trovato privo di sensi accanto alla bici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765956937-0-mistero-in-via-favara-a-marsala-giovane-trovato-privo-di-sensi-accanto-alla-bici.jpg

Mattinata carica di interrogativi in via Favara, a Marsala, nella zona comunemente – e impropriamente – definita “area industriale” della città. Intorno alle 8 di questa mattina alcune persone dirette al lavoro hanno notato un giovane riverso a terra ai bordi della strada, privo di sensi, accanto alla sua bicicletta.

 

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono state allertate le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari, arrivati circa mezz’ora dopo, intorno alle 8.30, nonostante l’ospedale “Paolo Borsellino” si trovi a breve distanza. In attesa dell’ambulanza (che è arrivata, dicono alcuni testimoni ... da Mazara) alcuni passanti hanno coperto il giovane con una coperta per proteggerlo dal freddo.

 

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto: non si esclude alcuna ipotesi, dal malore a una possibile caduta, fino ad altre circostanze che saranno oggetto di accertamento. Da un primo accertamento sul posto non ci sono segni di ferite o ematomi, quindi si pensa all'infarto o al malore.

 

Le condizioni del giovane e la dinamica dell’episodio sono ora al vaglio delle autorità competenti, che dovranno fare luce su quanto successo in una zona spesso segnalata per scarsa illuminazione e traffico veicolare.

 

Si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.









Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...