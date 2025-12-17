Mistero in via Favara, a Marsala: giovane trovato privo di sensi accanto alla bici

17/12/2025 08:29:00

Mattinata carica di interrogativi in via Favara, a Marsala, nella zona comunemente – e impropriamente – definita “area industriale” della città. Intorno alle 8 di questa mattina alcune persone dirette al lavoro hanno notato un giovane riverso a terra ai bordi della strada, privo di sensi, accanto alla sua bicicletta.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono state allertate le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari, arrivati circa mezz’ora dopo, intorno alle 8.30, nonostante l’ospedale “Paolo Borsellino” si trovi a breve distanza. In attesa dell’ambulanza (che è arrivata, dicono alcuni testimoni ... da Mazara) alcuni passanti hanno coperto il giovane con una coperta per proteggerlo dal freddo.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto: non si esclude alcuna ipotesi, dal malore a una possibile caduta, fino ad altre circostanze che saranno oggetto di accertamento. Da un primo accertamento sul posto non ci sono segni di ferite o ematomi, quindi si pensa all'infarto o al malore.

Le condizioni del giovane e la dinamica dell’episodio sono ora al vaglio delle autorità competenti, che dovranno fare luce su quanto successo in una zona spesso segnalata per scarsa illuminazione e traffico veicolare.

Si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.



