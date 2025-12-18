Sezioni
Cronaca
18/12/2025 09:14:00

Buongiorno24 del 18 Dicembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/1766045777-0-buongiorno24-del-18-dicembre-2025.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 dalle 09.30 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101.

Apriamo con il caso Trapani Shark.
È il giorno della verità per il basket granata. Tra penalizzazioni, blocco del mercato e incertezze sull’iscrizione, a Roma è previsto un confronto decisivo tra Federazione e Lega sul futuro del club. La società annuncia di aver rispettato le scadenze, ma resta aperto il braccio di ferro con l’Agenzia delle Entrate. Una vicenda che va oltre lo sport e tocca credibilità, gestione e rapporto tra pubblico e privato.

Subito dopo la cronaca locale.
A Mazara del Vallo un uomo è stato investito all’incrocio tra via Gian Giacomo Adria, via Piersanti Mattarella e via Vittorio Veneto. L’auto è fuggita senza prestare soccorso. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Ajello, non sarebbe in pericolo di vita. È caccia all’auto pirata.

Restiamo sul territorio con un tema delicatissimo: ambiente e salute.
A Buttacane, segnalazioni su un presunto sversamento di percolato dalla discarica nel fiume Birgi. Una denuncia pesante che chiama in causa controlli, responsabilità e silenzi istituzionali.

Ancora cronaca giudiziaria locale.
Il Tribunale di Marsala ha emesso una sentenza per una lunga serie di furti e danneggiamenti a Mazara del Vallo: condanne pesanti, con dieci anni di carcere per l’imputato principale, e un’assoluzione.

Poi lo sguardo si allarga, ma con radici anche in Sicilia.
Maxi operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Europea di Palermo: scoperta una fabbrica clandestina di sigarette con due centri di stoccaggio tra Lazio e Ciociaria. Sequestrate 27 tonnellate di sigarette e 19 di tabacco. Un giro d’affari da centinaia di milioni di euro.

Chiudiamo con gli altri fatti del giorno, le segnalazioni dal territorio e gli aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno24, in diretta dalle 09.30.
Sapere, capire.

 









