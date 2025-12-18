Trapani, dopo l'attentato incendiario una raccolta fondi per la ditta Vittorioso

18/12/2025 09:19:00

Una raccolta fondi è stata avviata su GoFundMe per sostenere la ditta Vittorioso di Trapani, colpita nei giorni scorsi da un incendio doloso che ha distrutto due camion autobotte, mezzi fondamentali per l’attività dell’azienda.

L’iniziativa nasce da amici e conoscenti dell’impresa, che hanno deciso di mobilitarsi per aiutare la famiglia Vittorioso a superare una fase particolarmente difficile. «A causa di un grave incendio doloso hanno perso due camion per il loro lavoro di trasporto acqua – scrivono i promotori –. In questo momento ogni contributo può fare la differenza e aiutarli a ripartire».

La ditta Vittorioso è una realtà storica del territorio trapanese. Fondata negli anni Sessanta da Vittorio Vittorioso, l’azienda nacque per far fronte alla cronica carenza idrica e alla mancanza di allacciamenti alla rete regionale in molte zone della provincia. Nel tempo si è distinta per affidabilità e continuità del servizio, diventando un punto di riferimento per famiglie, imprese ed enti.

Oggi l’azienda è guidata dal figlio Antonino Vittorioso e opera con mezzi moderni e personale specializzato in numerosi comuni della provincia, tra cui Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco, Marsala, San Vito Lo Capo, Salemi e altri centri del territorio. Oltre al trasporto di acqua con autobotti, la ditta svolge servizi di pulizia e sanificazione di cisterne e serbatoi, spurghi, svuotamento di fosse settiche, lavaggio di pozzetti e caditoie, oltre alla gestione di cassoni scarrabili per rifiuti inerti e ingombranti.

L’incendio ha messo seriamente a rischio la continuità dell’attività, privando l’azienda di due mezzi essenziali. Da qui l’appello alla solidarietà, che punta a raccogliere fondi per consentire alla ditta di riprendere il lavoro nel più breve tempo possibile.

La raccolta fondi è attiva sulla piattaforma GoFundMe. I promotori ringraziano chiunque vorrà contribuire o semplicemente condividere l’iniziativa, come segno di vicinanza a un’azienda che da decenni opera al servizio del territorio trapanese.



