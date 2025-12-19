Buongiorno24 di venerdì 19 Dicembre 2025

19/12/2025 08:58:00

Questa mattina andiamo in diretta con l'ultima puntata dell'anno di Buongiorno24. Poi la pausa per le feste: torneremo in onda domenica 12 gennaio.

Apriamo dalla cronaca: un autobus a due piani andato in fiamme sull’autostrada A29dir Palermo–Mazara del Vallo, all’altezza della galleria di Segesta. Traffico bloccato in direzione Trapani, intervento di vigili del fuoco, polizia stradale e 118. Faremo il punto su cause, conseguenze e disagi alla circolazione.

Poi la crisi idrica a Trapani: sono terminati i lavori ai pozzi e da oggi viene immessa più acqua nelle tubature, ma i disagi restano, soprattutto tra centro storico e periferie. Cosa cambia davvero e cosa no.

Spazio quindi alla politica regionale, con la maggioranza in difficoltà all’Ars: tensioni in aula, lite tra il presidente Galvagno e l’assessore Dagnino, manovra finanziaria ancora nel pantano, bonus edilizi e Zes approvati solo dopo lo stallo, mentre oltre cento articoli restano a rischio stralcio.

Ampio capitolo di cronaca giudiziaria: a Marsala le condanne per oltre un secolo di carcere al processo sul traffico di droga; i nuovi sviluppi nei processi di mafia, dalle intercettazioni del processo Scialandro alla decisione del gip sulla strage di Ravanusa, con dieci dirigenti Italgas scagionati.

Parleremo anche di sanità, con rinforzi negli ospedali, nuove assunzioni e un nuovo primario, e di giustizia, con l’arrivo di dieci nuovi magistrati tra Procura e Tribunale.

In chiusura lo sport, con il punto sul Trapani Shark: squadra salva sul campo a Sassari, ma con il campionato bloccato e decisioni rinviate sul futuro.

E come ogni venerdì, spazio alla rubrica settimanale con Vittorio Alfieri, che commenterà per noi i fatti del giorno e della settimana.

L'appuntamento è in diretta dalle 9.30 su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.



È l'ultima puntata del 2025: Buongiorno24 vi saluta e vi dà appuntamento al 12 gennaio.




