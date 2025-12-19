Violentato all’uscita da scuola da alcuni coetanei, vittima un bambino di 11 anni

19/12/2025 08:49:00

Un bambino di 11 anni è stato vittima di una grave violenza avvenuta fuori dalla scuola che frequenta, in un comune della provincia di Palermo. Il minore, studente del primo anno delle scuole medie, sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei – alcuni dei quali più grandi di lui – che frequentano lo stesso istituto.

L’episodio si sarebbe verificato nei giorni scorsi in un paese delle Madonie. A denunciare quanto accaduto è stata la famiglia del bambino, dopo che il piccolo, rientrato a casa, ha raccontato alla madre l’incubo appena vissuto. Il minore è stato sottoposto a visita medica e i sanitari hanno riscontrato lesioni compatibili con la tipologia di abuso denunciata.

Sulla vicenda indaga la Procura per i minorenni di Palermo, guidata dalla procuratrice Claudia Caramanna. Il bambino sarà ascoltato alla presenza di uno psicologo, come previsto dal protocollo del “codice rosso”, per raccogliere il suo racconto in un contesto protetto.

L’aggressione sarebbe avvenuta all’esterno dell’istituto scolastico, ma gli inquirenti stanno verificando se vi siano stati episodi di violenza o comportamenti analoghi anche all’interno della scuola. La vittima, infatti, frequenta lo stesso istituto dei presunti aggressori.

Al momento le indagini sono in corso e restano diversi aspetti da chiarire, a partire dal contesto e dalle responsabilità dei singoli coinvolti. Le forze dell’ordine hanno già acquisito la denuncia presentata dai genitori all’inizio della settimana.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della violenza tra minori e sulla necessità di rafforzare prevenzione, vigilanza e supporto psicologico all’interno e all’esterno delle scuole.



