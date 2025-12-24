Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Tra le righe
24/12/2025 12:27:00

“Arresto per analogia”: Patrick Lumumba, il colpevole sbagliato del caso Meredith

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/arresto-per-analogia-patrick-lumumba-il-colpevole-sbagliato-del-caso-meredith-450.jpg

Non è un libro sul delitto di Meredith Kercher nel senso classico del termine. “Arresto per analogia”, scritto da Patrick Lumumba Diya e Alessandro Righi, è piuttosto il racconto di un errore giudiziario che ha travolto una vita, lasciando cicatrici che nessuna assoluzione può cancellare.

Pubblicato nel 2025 nella collana Voci del presente, il volume (268 pagine) rimette al centro una figura spesso relegata a nota a margine nel caso giudiziario più mediatico degli ultimi vent’anni: Patrick Lumumba, il barista di Perugia arrestato ingiustamente dopo essere stato accusato da Amanda Knox dell’omicidio della studentessa inglese.

 

Dal falso allarme alla tragedia

 

Il libro ricostruisce con precisione chirurgica i primi, confusi giorni di novembre 2007. Un falso allarme bomba, due telefoni ritrovati in un giardino, una sim intestata a una coinquilina di Meredith, una serie di passaggi investigativi che portano gli agenti in via della Pergola. È lì che la cronaca accelera, si fa dramma.

Da quel momento, il racconto prende una direzione chiara: mostrare come un’accusa infondata, nata in un contesto di pressione psicologica e fragilità, possa trasformarsi in un arresto “per analogia”, fondato più su suggestioni e stereotipi che su prove.

 

Il carcere, lo stigma, la solitudine

 

Lumumba viene arrestato davanti alla compagna e al figlio piccolo, trascorre due settimane nel carcere di Capanne, per poi essere scagionato completamente. Ma l’assoluzione non basta a restituire dignità, lavoro, serenità. Ed è qui che il libro colpisce più a fondo: nel racconto della pena che continua anche dopo la liberazione, nello sguardo degli altri, nella diffidenza, nel silenzio.

Il testo evita toni vittimistici, ma non rinuncia a una critica netta al sistema mediatico-giudiziario che ha trasformato un uomo innocente in un bersaglio facile.

 

La scrittura: memoria e inchiesta

 

Il contributo di Alessandro Righi dà al libro un impianto solido: documenti, ricostruzioni, contesto. Ma è la voce di Lumumba a rendere il racconto necessario. Non una difesa personale, bensì una testimonianza civile su cosa accade quando la giustizia sbaglia e non sa – o non vuole – rimediare davvero.

“Arresto per analogia” non riapre il processo Kercher, non cerca colpi di scena. Fa qualcosa di più scomodo: costringe a guardare l’errore, a chiamarlo per nome, e a interrogarsi sulle sue conseguenze.

 

Perché leggerlo

 

È un libro da leggere oggi, in un tempo in cui l’arresto, la gogna e il giudizio anticipato restano strumenti fin troppo familiari. La storia di Patrick Lumumba non è solo un capitolo oscuro di una vicenda giudiziaria famosa: è un monito su quanto fragile possa essere la linea che separa l’indagine dalla condanna preventiva.

E su quanto, a volte, la verità arrivi troppo tardi per riparare davvero.









Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766487744-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.png

Rinviata al 28 dicembre la NOTTE BIANCA T-ROC a Mazara del Vallo

Native | 23/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766396896-0-come-cambia-il-beauty-look-tra-lavoro-tempo-libero-e-serate-speciali.jpg

Come cambia il beauty look tra lavoro, tempo libero e serate speciali