Vigili investiti a Marsala, il sospettato nega: “Non guidavo io”

30/12/2025 07:15:00

E’ stato individuato, convocato e ascoltato il presunto autore del ferimento di due dei quattro vigili urbani impegnati, domenica sera, a Marsala, nella vigilanza di piazza Matteotti durante un momento di festa del periodo natalizio.

Si è difeso affermando che non era lui alla guida della moto di grossa cilindrata che ha travolto i due agenti per fuggire. Il centauro, infatti, ha reagito accelerando ai vigili che gli facevano notare che stava disturbando i cittadini presenti in piazza. Al Pronto soccorso, gli agenti feriti sono stati giudicati guaribili in 10 e 8 giorni.

Per il primo tre punti di sutura ad una gamba, mentre il secondo ha subito un trauma ad una mano e al braccio nel tentativo di fermare il motociclista. Il proprietario del mezzo si è riservato di comparire nuovamente, se riconvocato, accompagnato dal proprio legale. Se non era lui, però, alla guida, dovrebbe dire a chi ha consentito l’uso della moto. A meno che non gli sia stata rubata. Ma in questo caso avrebbe dovuto sporgere denuncia per furto. Intanto, sono in corso, da parte della polizia municipale, ulteriori accertamenti.





