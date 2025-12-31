Marsala: cambia la circolazione veicolare per il cedimento della strada in Via Sibilla

Cambia la circolazione stradale a Marsala, in seguito al cedimento della strada avvenuto in via Sibilla, nel tratto compreso tra via Santa Lucia e via Mergellina. A seguito di un sopralluogo effettuato nelle scorse ore, dall'Ufficio Tecnico, per motivi di sicurezza e per evitare rischi alla pubblica incolumità, la Polizia Municipale ha disposto la temporanea chiusura al transito veicolare del tratto interessato, che resterà interdetto fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza e al ripristino del manto stradale.
Contestualmente, per consentire il deflusso del traffico e bypassare l’area chiusa, sono state introdotte alcune variazioni alla circolazione nelle strade limitrofe:
- Via Santa Lucia: inversione del senso unico di marcia nel traCmtto tra via Sibilla e via delle Ninfe, con direzione verso via delle Ninfe;
- Via delle Ninfe: inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Santa Lucia e via Mergellina, con direzione verso via Mergellina;
- Via Mergellina: inversione del senso di marcia nel tratto tra via Sibilla e via Santa Lucia, con direzione verso via Sibilla.
La chiusura resterà in vigore per il tempo strettamente necessario alla conclusione dei lavori. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di utilizzare percorsi alternativi.