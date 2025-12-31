Sezioni
Cronaca

Meteo
31/12/2025 09:03:00

Capodanno con pioggia e vento in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-12-2025/capodanno-con-pioggia-e-vento-in-sicilia-450.jpg

Un po’ di pioggia, vento e clima freddo, ma nessuna allerta meteo. La Sicilia saluta il 2025 e accoglie il nuovo anno con condizioni atmosferiche instabili ma senza criticità particolari, come confermato dal bollettino della Protezione civile regionale.

 

Meteo oggi 31 dicembre: instabilità diffusa ma fenomeni deboli

Per la giornata di San Silvestro, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, soprattutto sui settori tirrenici e centro-orientali dell’Isola. I quantitativi saranno in genere deboli, con locali intensificazioni sui settori orientali.

Attenzione anche al vento, che soffierà a tratti forte, in particolare sulla Sicilia orientale, con un’attenuazione nel corso del pomeriggio: una tregua utile in vista del cenone e degli eventi di piazza. I mari saranno molto mossi, soprattutto lo Ionio.

 

Capodanno 1 gennaio: tempo ancora variabile

Il primo giorno del 2026 si aprirà con condizioni ancora incerte. Persistono nubi e residua instabilità, con possibili piogge sparse, ma senza fenomeni intensi. Il quadro resta tipicamente invernale, con vento e temperature contenute.

 

Temperature in calo

Le temperature massime in Sicilia si manterranno tra 8 e 15 gradi, mentre le minime notturne scenderanno sensibilmente, con valori sotto i 5 gradi nelle aree interne. Enna, Caltanissetta e Ragusa saranno le province più fredde nella notte di San Silvestro.

 

A Trapani

A Trapani, oggi tempo variabile con ampie schiarite nel pomeriggio. Durante la notte sono attese precipitazioni, mentre nel corso della giornata non sono previste piogge significative. Temperature comprese tra 9 e 16 gradi, venti moderati dai quadranti settentrionali e mare mosso. Nessuna allerta meteo.

 

Freddo intenso sul resto d’Italia

Se la Sicilia vivrà un Capodanno tutto sommato gestibile, il quadro è diverso nel resto del Paese. Secondo ilMeteo.it, una massa d’aria gelida in arrivo dalla Russia porterà temperature sotto lo zero e neve a bassa quota su molte regioni italiane. Il freddo più intenso dovrebbe persistere almeno fino all’Epifania, mentre l’estremo Sud e le Isole resteranno solo marginalmente coinvolti.

In Sicilia, dunque, ombrelli pronti ma niente emergenze: un Capodanno freddo, ventoso e a tratti bagnato, ma senza allarmi.



