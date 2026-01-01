Marsala che sprofonda e aspetta: il 2026 non ha bisogno di slogan e strategie vuote
La foto del cedimento di via Sibilla, a Marsala, è la metafora con cui si chiude e si apre questo nuovo anno. Il 2026 non ha più bisogno di slogan, né di strategie vuote che tengono i cittadini in una confusione ormai persino patetica. Prima ancora delle promesse, alla città servono interventi strutturali, urgenti; poi, eventualmente, le cosiddette “grandi opere”.
Si tratta di problemi mai risolti, come quello dell’acqua che non arriva nelle case dei cittadini e delle attività commerciali, proprio nel periodo festivo. Non si può continuare con interventi tampone che nel tempo hanno solo rinviato il problema. Il risultato è quello che vediamo: una strada che cede, lavori d’urgenza, disagi per i cittadini e costi che aumentano perché si interviene sempre dopo, mai prima. Negli ultimi cinque anni non c’è stata una programmazione seria.
Prima dei grandi progetti, delle opere simboliche e dei tagli di nastro, c’è una città fatta di strade, marciapiedi, sicurezza quotidiana. È lì che si misura la qualità di un’amministrazione e la sua capacità di prendersi cura del territorio.
Ogni crollo, ogni cedimento, ogni emergenza improvvisa è il segnale di una manutenzione mancata. Continuare a intervenire solo quando il danno è evidente significa condannare Marsala a rincorrere le emergenze.
La realtà che irrompe
È stato l’ultimo giorno dell’anno a ricordare, in un colpo solo, che non esistono narrazioni rassicuranti né annunci a effetto, ma soltanto la fotografia plastica di una città che paga anni di manutenzione rinviata. Il tema non è tecnico, è profondamente politico. E lo diventa ancora di più guardando alle elezioni amministrative del 2026.
I candidati iniziano a esserci, i nomi circolano, le manovre e le alleanze pure. Ma ciò che manca, in modo clamoroso, sono i programmi. Manca una risposta semplice e decisiva: da dove si comincia? Dalle grandi opere o dalle strade che non devono sprofondare? Dai rendering o dalla sicurezza quotidiana dei cittadini?
Amministrare non significa solo immaginare il futuro, ma mettere in sicurezza il presente. E il presente racconta di marciapiedi dissestati, strade che cedono, reti idriche e fognarie che mostrano tutti i loro anni.
La campagna elettorale rischia di riempirsi di slogan – sviluppo, rilancio, attrattività – mentre la vera priorità resta la manutenzione ordinaria e straordinaria. Senza questo passaggio, ogni programma resterà fragile quanto l’asfalto crollato in via Sibilla.
Marsala ha bisogno di amministratori che dicano con chiarezza cosa intendono fare nei primi cento giorni e nel primo anno, sull’esistente. Ha bisogno di scelte nette, di certezze, non solo di candidati.
Il 2026 non potrà essere soltanto una competizione di nomi: dovrà essere una sfida di visioni concrete e di responsabilità. Perché senza programmi credibili il rischio è uno solo: che anche la prossima amministrazione finisca come questa strada, a scavare nel vuoto. E a pagare, ancora una volta, saranno sempre gli stessi cittadini.
Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita.
Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...
La foto del cedimento di via Sibilla, a Marsala, è la metafora con cui si chiude e si apre questo nuovo anno. Il 2026 non ha più bisogno di slogan, né di strategie vuote che tengono i cittadini in una confusione ormai persino...
Un’orchestra sinfonica di 55 elementi, solisti lirici, danza storica in abiti d’epoca e un programma che attraversa Strauss, Rossini, Verdi, Nino Rota ed Ennio Morricone. Sono questi i numeri e i contenuti del...
Il percorso verso il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) di Trapani entra in una fase cruciale. Il Documento Preliminare, che definirà le linee guida dello sviluppo urbano della città per i prossimi decenni, si arricchisce...