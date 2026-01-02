La crisi di Telesud, Massimo Marino pignora 100 mila euro alla sua ex tv
La crisi di Telesud entra ormai in una fase apertamente giudiziaria. L’ex presidente ed editore Massimo Marino ha ottenuto pignoramenti per circa 100 mila euro tra conti correnti, crediti presso terzi e attrezzature dell’emittente, a fronte – scrive – dell’inadempienza degli accordi raggiunti davanti al Giudice del Lavoro dopo il suo licenziamento.
Nel suo post Marino racconta l’atto materiale del pignoramento: telecamere, luci, computer, arredi. «Una tv viva e vegeta fino al 2024, oggi in stato comatoso», scrive, mentre ironizza amaramente sulla contrapposizione evocata dall’attuale proprietà tra bad company e good company.
In pratica con il pignoramento viene colpito il cuore pulsante dell'ex televisione (oggi è solo in streaming).
Il contenzioso tra Marino e Valerio Antonini è il cuore della vicenda. Antonini aveva accusato il precedente editore di avergli ceduto una società gravata da debiti e di gravi irregolarità gestionali; Marino replica che tutti i debiti, compresi quelli erariali, erano noti, inseriti nella due diligence e già oggetto di piani di rientro, e che il vero problema è stata la gestione del “nuovo corso”. In mezzo c’è una causa di lavoro, una proposta di conciliazione ritenuta pesante per l’azienda e – secondo Marino – non rispettata, da cui discende il pignoramento.
Sul piano industriale, Antonini ha annunciato la possibile liquidazione di Telesud 3 Srl e la nascita di una nuova società “pulita”, mentre i giornalisti denunciano stipendi arretrati, tredicesima non pagata, comportamenti antisindacali e censure interne. Ordine dei giornalisti, Assostampa e partiti politici sono intervenuti parlando di un caso che riguarda non solo un’azienda, ma la libertà dell’informazione locale.
Il pignoramento segna così uno spartiacque: non più solo uno scontro mediatico e personale, ma una resa dei conti giudiziaria che rischia di trascinare definitivamente a fondo una delle emittenti storiche della provincia di Trapani.
Movida violenta a Mazara: giovane aggredito in un locale, è grave
Doveva essere una serata come tante, trascorsa in serenità tra amici e musica dal vivo, e invece si è trasformata in un incubo. È accaduto domenica 28 dicembre, intorno alle 22.30, in un noto locale di Mazara del Vallo. Un...
Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Tragedia di Crans-Montana, SILB-FIPE: “La sicurezza nei locali non è un’opzione”
SILB-FIPE esprime profondo cordoglio e vicinanza alle vittime e alle loro famiglie per la tragedia avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel bar Le Constellation. Un evento drammatico che ha causato la morte di...
Auguri per il nuovo anno da Studio Vira
Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste