Strage di Monreale, chiuse le indagini: i tre dello Zen rischiano l’ergastolo

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Si avvia verso il processo uno dei procedimenti giudiziari più gravi degli ultimi anni nel Palermitano. La Procura ha infatti notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Salvatore Calvaruso (19 anni), Samuel Acquisto (18) e Mattias Conti (20), i tre giovani del quartiere Zen accusati della strage di Monreale, la sparatoria che la notte del 27 aprile dello scorso anno trasformò i festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso in una tragedia senza precedenti.
I tre, attualmente detenuti, devono rispondere del reato di strage, contestazione che apre la strada alla pena dell’ergastolo, oltre ad altri capi d’accusa pesantissimi.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i fatti ebbero origine davanti al bar 365 di via Benedetto D’Acquisto, dove una rissa scoppiata tra la folla degenerò rapidamente in un vero e proprio agguato armato. In pochi istanti partirono diversi colpi di pistola sparati ad altezza d’uomo, nonostante la presenza di centinaia di persone accorse per la festa religiosa.
Il bilancio fu drammatico: tre giovani uccisi – Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli – e altri due feriti, colpiti durante la fuga disperata.
Per la Procura, Calvaruso e Conti sarebbero stati i materiali esecutori, coloro che avrebbero esploso i colpi mortali. Samuel Acquisto, invece, avrebbe avuto il ruolo di istigatore, incitando i complici a fare fuoco e favorendo poi la fuga a bordo di una BMW GS nera.
Oltre alla strage, ai tre indagati vengono contestati anche i reati di rissa aggravata e porto illegale di armi, aggravando ulteriormente il quadro accusatorio.
Dall’inchiesta emerge anche un quarto nome, quello di Michele Acquisto (20 anni), cugino di Samuel. La sua posizione è stata stralciata in un fascicolo separato: secondo i Carabinieri, avrebbe avuto un ruolo nelle fasi iniziali dello scontro, contribuendo ad accendere quella miccia di violenza che sfociò poi nel triplice omicidio.
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Doveva essere una serata come tante, trascorsa in serenità tra amici e musica dal vivo, e invece si è trasformata in un incubo. È accaduto domenica 28 dicembre, intorno alle 22.30, in un noto locale di Mazara del Vallo. Un...
Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...
Si avvia verso il processo uno dei procedimenti giudiziari più gravi degli ultimi anni nel Palermitano. La Procura ha infatti notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Salvatore Calvaruso (19 anni),...
Un’orchestra sinfonica di 55 elementi, solisti lirici, danza storica in abiti d’epoca e un programma che attraversa Strauss, Rossini, Verdi, Nino Rota ed Ennio Morricone. Sono questi i numeri e i contenuti del...