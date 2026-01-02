Sezioni
02/01/2026 19:50:00

Trapani Shark, la società contro la FIP: “Violati i nostri diritti, è persecuzione”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/trapani-shark-la-societa-contro-la-fip-violati-i-nostri-diritti-e-persecuzione-450.jpg

Una nota lunga e scritta in un linguaggio (volutamente) tecnico e contorto. È così che la Trapani Shark ha scelto di tornare a far sentire la propria voce nel braccio di ferro ormai sempre più aspro con la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Al centro della contestazione, questa volta, c’è la pubblicazione – lo scorso 30 dicembre – del dispositivo con cui il Tribunale Federale ha inflitto due anni di inibizione al presidente Valerio Antonini e tre punti di penalizzazione alla società, ma senza accompagnarlo con le motivazioni.

 

Secondo la società, la mancata pubblicazione delle motivazioni – e l’assenza di una data entro cui farlo – impedisce al club di presentare ricorso alla Corte d’Appello federale, ostacolando di fatto il diritto alla difesa. Inoltre, la nota accusa la FIP di aver “nascosto” questa anomalia nel comunicato ufficiale diffuso il 30 dicembre e di aver successivamente violato la riservatezza del procedimento, commentandolo pubblicamente con toni “gratuitamente offensivi”.

 

Non è tutto. La Trapani Shark denuncia anche altre presunte irregolarità:

-la fissazione dell’udienza con tempi troppo stretti, senza rispettare i 20 giorni di preavviso;

-il rigetto immotivato di un’istanza di riunione di due procedimenti disciplinari paralleli;

-l’imposizione dell’udienza da remoto;

-il rifiuto di rimandare la decisione, in attesa del giudizio del TAR Lazio previsto per il 20 gennaio sulla penalizzazione legata ai crediti fiscali;

-la fuga dei giocatori, con il club che ora conta solo 7 atleti disponibili e nessun allenatore per la gara del 4 gennaio a Bologna contro la Virtus.

 

Il club accusa apertamente la FIP di voler ostacolare la qualificazione della squadra alle Final Eight di Coppa Italia e annuncia che “nessuno dei danni subiti resterà senza richiesta di risarcimento”. Intanto, è attesa per il 7 gennaio una nuova udienza per un secondo procedimento sportivo, mentre resta ancora sub judice il cuore della vicenda: l’accusa di aver usato crediti fiscali inesistenti per pagare imposte e contributi nel 2025, contestazione che ha già portato otto punti di penalizzazione tra calcio e basket.

Per la società “è un accanimento che sta distruggendo la nostra squadra. La persecuzione deve finire”.



