Cade dal balcone durante una festa di Capodanno, grave una ragazza in Sicilia

03/01/2026 08:10:00

Una caduta di tre metri nel cuore della notte di Capodanno, durante una festa che doveva essere solo musica e divertimento. Una ragazza di 22 anni è ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre una grave emorragia cerebrale dopo essere precipitata da un balcone nel corso di un party a Mondello, in zona Fondo Anfossi.

La giovane ha riportato anche diverse fratture ed è attualmente in coma farmacologico. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, all’interno di una villa privata dove era in corso una festa di Capodanno organizzata da un 32enne commerciante, alla quale avrebbero partecipato decine di persone.

Secondo una prima ricostruzione, la 22enne sarebbe rimasta chiusa da sola all’interno di un bagno al piano terra dell’immobile. Forse a causa della musica ad alto volume, nessuno avrebbe sentito le sue richieste di aiuto. A quel punto la ragazza avrebbe tentato di uscire passando da una finestra, con l’intenzione di raggiungere un balcone vicino per rientrare in casa. Durante il tentativo avrebbe però perso l’equilibrio, cadendo nel seminterrato sottostante e battendo violentemente la testa.

Dopo l’incidente, alcuni amici l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale a bordo di un’auto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, rendendo necessario l’intervento chirurgico per contenere l’emorragia cerebrale.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno già ascoltato il proprietario dell’immobile e stanno cercando altri partecipanti alla festa per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.



