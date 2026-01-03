Partanna: uomo importuna i clienti di un locale, minaccia e aggredisce i carabinieri
I Carabinieri di Partanna hanno arrestato per minaccia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale un 53enne di Partanna.
I militari dell’Arma sono intervenuti in un locale del centro città, dove era stato segnalato un uomo, che in evidente stato di alterazione psicofisica importunava i clienti. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha inziato ad inveire contro di loro minacciandoli di morte per poi aggredirli con calci e pugni, ferendo in modo lieve uno dei
militari.
Una volta riportato alla calma, l’uomo è stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
