Scossa di terremoto lungo la costa nord orientale della Sicilia
Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.7 è stata registrata ieri sera lungo la costa siciliana nord-orientale, in provincia di Messina.
Secondo quanto rilevato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, l’evento sismico si è verificato alle 21:12:56 UTC, corrispondenti alle 22:12:56 ora italiana. Il terremoto è stato localizzato alle coordinate 38.3230 di latitudine e 15.4250 di longitudine, a una profondità di circa 8 chilometri.
Si tratta di una scossa di lieve entità, che rientra nella normale attività sismica dell’area. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se il sisma potrebbe essere stato avvertito lievemente dalla popolazione nei comuni costieri del Messinese.
L’area dello Stretto di Messina è notoriamente una delle zone a maggiore sismicità della Sicilia, costantemente monitorata dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
