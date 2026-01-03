Un uomo trovato morto in spiaggia
Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente di circa 40 anni, è stato rinvenuto sulla spiaggia della Ngonia del Ton a Milazzo. A fare la tragica scoperta è stato un pescatore che, notando il cadavere sull’arenile, ha immediatamente allertato i soccorsi.
Il corpo giaceva sulla battigia, parzialmente svestito. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri della Compagnia di Milazzo, che hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità della vittima.
Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dalle cause naturali a un possibile annegamento, fino ad altre circostanze che saranno chiarite solo al termine degli esami medico-legali. Sarà il magistrato di turno a stabilire se disporre l’autopsia sul corpo. Le indagini proseguono per chiarire le cause del decesso e dare un nome all’uomo trovato morto sulla spiaggia.
Hostess aggredita da passeggeri: negato l’imbarco a una comitiva palermitana
Una hostess di terra è stata aggredita ieri, giorno di Capodanno, all’aeroporto di Pisa mentre lavorava all’imbarco di un volo Ryanair diretto a Palermo. Alcuni passeggeri di una stessa comitiva, senza documenti e con bagagli non...
Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Partanna: uomo importuna i clienti di un locale, minaccia e aggredisce i carabinieri
I Carabinieri di Partanna hanno arrestato per minaccia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale un 53enne di Partanna. I militari dell’Arma sono intervenuti in un locale del centro città, dove era stato segnalato un...
Auguri per il nuovo anno da Studio Vira
Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...
