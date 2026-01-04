Sicilia. Picchia il figlio con un cucchiaio e il video diventa virale: arrestato
Colpisce ripetutamente e violentemente con un grosso cucchiaio di legno il figlio che gli dice di voler "stare con la mamma" urlandogli contro "chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io...", mentre il ragazzino piange disperatamente e gli chiede di smetterla di picchiarlo.
L'aggressione avviene davanti a una bambina piccola e a un'altra persona che riprende tutto con un telefonino e il video, postato su Tik-Tok, diventa virale.
Moltissimi i commenti di insulti nei confronti dell'uomo, che è stato identificato dalla polizia e portato negli uffici della Questura di Catania dove è stato fermato per maltrattamenti in famiglia dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Alberto Santisi che hanno interrogato il ragazzino vittima dell'aggressione.
