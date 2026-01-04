Meteo: oggi e domani tra nuvole, vento e instabilità nel Trapanese e in tutta la Sicilia
A Trapani la giornata di,, oggi domenica 4 gennaio sarà caratterizzata da condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con un progressivo aumento della copertura nel corso delle ore. Al mattino sono previste nubi sparse di passaggio, mentre nel pomeriggio e in serata il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto.
Le temperature resteranno miti per il periodo: la minima sarà di 14°C, registrata intorno alle ore 7, mentre la massima raggiungerà i 17°C attorno alle 13. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, in particolare da Sud-Sud-Est, con raffiche comprese tra i 20 e i 38 km/h. Bassa anche l’intensità solare, con un indice UV massimo di 0.7 a metà mattinata.
Domani, lunedì 5 gennaio, a Trapani si prevede una giornata con nuvolosità sparsa: qualche nube al mattino, cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e nuovo aumento delle nubi in serata. Le condizioni resteranno nel complesso variabili.
Situazione in Sicilia
A livello regionale, oggi la pressione rimarrà bassa. Il tempo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, soprattutto sui settori centro-settentrionali, dove non si escludono isolate pioviggini. Condizioni leggermente migliori lungo le coste meridionali. Le temperature massime si manterranno fino a 18°C.
Anche lunedì la pressione resterà bassa, con una giornata instabile: previste piogge alternate a schiarite, soprattutto nelle zone interne dell’Isola. Le temperature massime potranno arrivare fino a 19°C. I venti sostenuti dai quadranti meridionali renderanno i mari molto mossi.
Meteo Sicilia, torna il sole e salgono le temperature
L’alta pressione torna a dominare la scena meteo sulla Sicilia, regalando una giornata di sabato 3 gennaio all’insegna del tempo stabile, di ampie schiarite e di un sensibile aumento delle temperature. Dopo giorni più instabili,...
Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Meteo: oggi e domani tra nuvole, vento e instabilità nel Trapanese e in tutta la Sicilia
A Trapani la giornata di,, oggi domenica 4 gennaio sarà caratterizzata da condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con un progressivo aumento della copertura nel corso delle ore. Al mattino sono previste nubi sparse di passaggio, mentre nel...
Auguri per il nuovo anno da Studio Vira
Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste