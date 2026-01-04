Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
04/01/2026 07:00:00

Meteo: oggi e domani tra nuvole, vento e instabilità nel Trapanese e in tutta la Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-01-2026/meteo-oggi-e-domani-tra-nuvole-vento-e-instabilita-nel-trapanese-e-in-tutta-la-sicilia-450.jpg

A Trapani la giornata di,, oggi domenica 4 gennaio sarà caratterizzata da condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con un progressivo aumento della copertura nel corso delle ore. Al mattino sono previste nubi sparse di passaggio, mentre nel pomeriggio e in serata il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto.

Le temperature resteranno miti per il periodo: la minima sarà di 14°C, registrata intorno alle ore 7, mentre la massima raggiungerà i 17°C attorno alle 13. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, in particolare da Sud-Sud-Est, con raffiche comprese tra i 20 e i 38 km/h. Bassa anche l’intensità solare, con un indice UV massimo di 0.7 a metà mattinata.

 

Domani, lunedì 5 gennaio, a Trapani si prevede una giornata con nuvolosità sparsa: qualche nube al mattino, cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e nuovo aumento delle nubi in serata. Le condizioni resteranno nel complesso variabili.

 

Situazione in Sicilia
A livello regionale, oggi la pressione rimarrà bassa. Il tempo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, soprattutto sui settori centro-settentrionali, dove non si escludono isolate pioviggini. Condizioni leggermente migliori lungo le coste meridionali. Le temperature massime si manterranno fino a 18°C.

 

Anche lunedì la pressione resterà bassa, con una giornata instabile: previste piogge alternate a schiarite, soprattutto nelle zone interne dell’Isola. Le temperature massime potranno arrivare fino a 19°C. I venti sostenuti dai quadranti meridionali renderanno i mari molto mossi.



Meteo | 2026-01-03 07:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/meteo-sicilia-torna-il-sole-e-salgono-le-temperature-250.jpg

Meteo Sicilia, torna il sole e salgono le temperature

L’alta pressione torna a dominare la scena meteo sulla Sicilia, regalando una giornata di sabato 3 gennaio all’insegna del tempo stabile, di ampie schiarite e di un sensibile aumento delle temperature. Dopo giorni più instabili,...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira