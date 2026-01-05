Dal caldo anomalo al gelo: in Sicilia in arrivo un brusco ritorno dell’inverno
La parentesi quasi primaverile che ha accompagnato l’inizio del 2026 in Sicilia è ormai agli sgoccioli. Secondo le analisi di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, sull’Isola è in arrivo una netta svolta delle condizioni atmosferiche: una vasta massa d’aria fredda di origine artico-continentale si sta muovendo verso il Mediterraneo e promette di riportare temperature pienamente invernali su tutto il territorio regionale.
Le tappe del peggioramento
Il cambiamento non sarà immediato, ma seguirà una progressione ben definita. Fino al 5 gennaio la Sicilia continuerà a beneficiare di un clima relativamente mite, con l’alta pressione ancora in grado di garantire cieli sereni o poco nuvolosi e temperature sopra la media stagionale.
La vera svolta è attesa a partire dal 7 gennaio, quando correnti fredde provenienti da Nord-Est inizieranno a interessare l’Isola. In questa fase si assisterà a un deciso calo delle temperature, sia nei valori massimi che in quelli minimi, con una sensazione di freddo in rapido aumento.
Neve e maltempo nel weekend
Il momento più intenso dell’ondata fredda dovrebbe coincidere con il weekend del 10 e 11 gennaio. L’interazione tra l’aria gelida e le acque relativamente più calde del Tirreno favorirà condizioni di instabilità diffusa. I versanti tirrenici saranno i più esposti, con piogge e rovesci anche intensi.
Sulle zone montane tornerà la neve: Madonie e Nebrodi potrebbero imbiancarsi nuovamente, con fiocchi in grado di scendere fino a quote collinari grazie alle temperature particolarmente basse. Uno scenario suggestivo, ma che richiederà attenzione soprattutto per la viabilità.
Venti forti e mari agitati
L’irruzione artica sarà accompagnata da venti sostenuti di Tramontana e Grecale, capaci di accentuare la percezione del freddo. I mari diventeranno mossi o molto mossi, con possibili disagi nei collegamenti marittimi verso le isole minori, in particolare Eolie, Ustica ed Egadi.
Dopo giorni di sole e temperature fuori stagione, l’inverno è pronto a riprendersi la scena anche in Sicilia.
Meteo: oggi e domani tra nuvole, vento e instabilità nel Trapanese e in tutta la Sicilia
A Trapani la giornata di,, oggi domenica 4 gennaio sarà caratterizzata da condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con un progressivo aumento della copertura nel corso delle ore. Al mattino sono previste nubi sparse di passaggio, mentre nel...
Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Dal caldo anomalo al gelo: in Sicilia in arrivo un brusco ritorno dell’inverno
La parentesi quasi primaverile che ha accompagnato l’inizio del 2026 in Sicilia è ormai agli sgoccioli. Secondo le analisi di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, sull’Isola è in arrivo una netta svolta delle condizioni...
Auguri per il nuovo anno da Studio Vira
Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste