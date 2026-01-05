Sezioni
Cronaca

» Meteo
05/01/2026 07:00:00

Dal caldo anomalo al gelo: in Sicilia in arrivo un brusco ritorno dell’inverno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-01-2026/dal-caldo-anomalo-al-gelo-in-sicilia-in-arrivo-un-brusco-ritorno-dell-inverno-450.jpg

La parentesi quasi primaverile che ha accompagnato l’inizio del 2026 in Sicilia è ormai agli sgoccioli. Secondo le analisi di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, sull’Isola è in arrivo una netta svolta delle condizioni atmosferiche: una vasta massa d’aria fredda di origine artico-continentale si sta muovendo verso il Mediterraneo e promette di riportare temperature pienamente invernali su tutto il territorio regionale.

 

Le tappe del peggioramento

Il cambiamento non sarà immediato, ma seguirà una progressione ben definita. Fino al 5 gennaio la Sicilia continuerà a beneficiare di un clima relativamente mite, con l’alta pressione ancora in grado di garantire cieli sereni o poco nuvolosi e temperature sopra la media stagionale.

La vera svolta è attesa a partire dal 7 gennaio, quando correnti fredde provenienti da Nord-Est inizieranno a interessare l’Isola. In questa fase si assisterà a un deciso calo delle temperature, sia nei valori massimi che in quelli minimi, con una sensazione di freddo in rapido aumento.

 

Neve e maltempo nel weekend

Il momento più intenso dell’ondata fredda dovrebbe coincidere con il weekend del 10 e 11 gennaio. L’interazione tra l’aria gelida e le acque relativamente più calde del Tirreno favorirà condizioni di instabilità diffusa. I versanti tirrenici saranno i più esposti, con piogge e rovesci anche intensi.

Sulle zone montane tornerà la neve: Madonie e Nebrodi potrebbero imbiancarsi nuovamente, con fiocchi in grado di scendere fino a quote collinari grazie alle temperature particolarmente basse. Uno scenario suggestivo, ma che richiederà attenzione soprattutto per la viabilità.

 

Venti forti e mari agitati

L’irruzione artica sarà accompagnata da venti sostenuti di Tramontana e Grecale, capaci di accentuare la percezione del freddo. I mari diventeranno mossi o molto mossi, con possibili disagi nei collegamenti marittimi verso le isole minori, in particolare Eolie, Ustica ed Egadi.

Dopo giorni di sole e temperature fuori stagione, l’inverno è pronto a riprendersi la scena anche in Sicilia.



