Cittadinanza

» Strade e traffico
05/01/2026 11:34:00

Calcinacci sulla A29 Palermo - Mazara del Vallo.  Autostrada chiusa e restringimenti

I vigili del fuoco di Palermo e il personale dell'Anas sono intervenuti sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo (A-29) per mettere in sicurezza un cavalcavia tra le uscite di Carini e Capaci in direzione Palermo da cui si erano staccati pezzi di intonaco.

 

L'autostrada è stata chiusa per consentire alle squadre di soccorso di potere operare in sicurezza. Successivamente è stato disposto un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Il traffico è molto intenso e si sono formate lunghe code anche per un altro tratto interessato da rallentamenti per due alberi su strada all’altezza dello svincolo di Terrasini.

 

“Il personale tecnico è già al lavoro per monitorare lo stato della struttura – scrive in una nota l’Anas – e garantire la massima sicurezza agli utenti in transito. Si informa inoltre che, durante le ore notturne, sono state già completate con successo le operazioni di pulizia del piano viabile, liberando la carreggiata dai materiali caduti e ripristinando le condizioni di agibilità della tratta interessata. La chiusura della corsia di sorpasso rimarrà attiva fino al completamento degli accertamenti tecnici”.



