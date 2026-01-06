Sezioni
Cultura
06/01/2026

Alla biblioteca comunale di Alcamo ci sono adesso anche i giochi di società

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/alla-biblioteca-comunale-di-alcamo-ci-sono-adesso-anche-i-giochi-di-societa-450.jpg

La Biblioteca comunale “Sebastiano Bagolino” di Alcamo amplia le proprie attività e apre ufficialmente anche al gioco. Sabato 3 gennaio è stato infatti inaugurato un nuovo servizio dedicato ai giochi di società, che affianca la tradizionale funzione di prestito e consultazione dei libri.

 

Il nuovo spazio mette a disposizione circa 50 giochi, pensati per bambini, ragazzi, famiglie e adulti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della biblioteca come luogo di incontro e socialità, oltre che di cultura. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso avviato a dicembre con l’apertura della Biblioteca Inclusiva, realizzata grazie al progetto “Libri senza Barriere” finanziato dal Centro per il libro e la lettura.

 

I numeri della prima giornata sembrano indicare un buon riscontro: oltre 70 ingressi, soprattutto famiglie con bambini e giovani tra i 18 e i 30 anni. Molti di loro hanno visitato la biblioteca per la prima volta e hanno scelto di iscriversi, usufruendo anche del servizio di prestito librario.

 

L’introduzione dei giochi di società rappresenta un tentativo di intercettare nuovi pubblici e di rendere la biblioteca uno spazio più vissuto, soprattutto in una fase in cui molte strutture culturali faticano a coinvolgere le giovani generazioni. Resta ora da capire se l’iniziativa riuscirà a consolidarsi nel tempo e a diventare parte stabile dell’offerta culturale cittadina.









