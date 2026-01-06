Sezioni
Cultura
06/01/2026

Santa Ninfa, buona la prima del "Presepe Vivente per la Pace". Oggi la replica conclusiva

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/santa-ninfa-buona-la-prima-del-presepe-vivente-per-la-pace-oggi-la-replica-conclusiva-450.jpg

 "Buona la prima" per il Presepe Vivente per la Pace di Santa Ninfa. Nella serata di Domenica 4 gennaio, la suggestiva cornice della villa comunale VillaLab si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo circa 600 visitatori che hanno scelto di immergersi in un percorso di riflessione e spiritualità.


L’evento, nato da una forte volontà di Padre Giacinto Leone, è il frutto di una straordinaria sinergia comunitaria. Il progetto ha visto la collaborazione attiva dell’Amministrazione Comunale di Santa Ninfa, dei parrocchiani e di una fitta rete di realtà locali tra cui l’Avis Santa Ninfa, il GTSN Trekking, gli Scout e la Fondazione Pirrello.

 

Il Cammino della Pace
Il cuore dell’iniziativa non è stata solo la rievocazione della Natività, ma un focus profondo sul tema della Pace, declinato attraverso 8 scene animate. Circa 50 figuranti, tra adulti e bambini, hanno dato vita a quadri viventi che hanno guidato il pubblico – diviso in piccoli gruppi – lungo un itinerario che narra il dono e il difficile cammino verso la fratellanza universale.
La scelta di VillaLab come location ha permesso di creare un’atmosfera intima e raccolta, dove il messaggio sociale si è intrecciato armoniosamente con la tradizione religiosa, rendendo i visitatori parte integrante della narrazione.

 

Ultimo appuntamento: l’Epifania
Per chi non avesse potuto partecipare o per chi volesse rivivere l’emozione del percorso, il Presepe Vivente per la Pace tornerà per l’ultima replica:
Data: Martedì 6 Gennaio 2025
Orario: Dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Luogo: VillaLab, Santa Ninfa









