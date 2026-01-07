Sezioni
Cronaca
07/01/2026

10eLotto: vinti 10mila euro ad Erice e 15mila euro a Valderice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/10elotto-vinti-10mila-euro-ad-erice-e-15mila-euro-a-valderice-450.jpg

Il 10eLotto sorride anche alla Sicilia nell’estrazione di lunedì 5 gennaio, con vincite complessive per 145mila euro distribuite in diverse province dell’Isola.

 

Tra i premi più alti spiccano i 100mila euro centrati a Cefalù, in provincia di Palermo, grazie a un 8 Doppio Oro giocato in via Roma. A seguire, 20mila euro a Canicattì, nell’Agrigentino, con un 9 realizzato in via Pilo Rosolino.

Buone notizie anche per il Trapanese. Valderice festeggia una vincita da 15mila euro, ottenuta con un 7 Doppio Oro giocato in via dei Marmi, mentre Erice porta a casa 10mila euro grazie a un 8 centrato in via Alessandro Manzoni.

A livello nazionale, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,2 milioni di euro in premi. 

Da inizio anno, il totale delle vincite supera già 64,4 milioni di euro.

 

Avvertenza
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Giocare comporta dei rischi: si raccomanda di farlo in modo responsabile e consapevole.



