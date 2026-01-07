Sezioni
Economia

Trasporti
07/01/2026 14:00:00

"Non ci sono fenomeni collusivi". Cosa dice il rapporto Antitrust sul caro voli in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/1767786181-0-non-ci-sono-fenomeni-collusivi-cosa-dice-il-rapporto-antitrust-sul-caro-voli-in-sicilia.jpg

"L'indagine condotta sui mercati delle rotte domestiche da e per la Sicilia e la Sardegna non ha fatto emergere fenomeni collusivi in relazione al funzionamento degli algoritmi di prezzo o alla concreta dinamica dei prezzi (collegabili all'eventuale presenza di un parallelismo di comportamento tra vettori)".


E' quanto si legge nel rapporto finale Antitrust pubblicato oggi nel bollettino, dopo che si è chiusa il 16 dicembre scorso l'indagine avviata nel novembre 2023 sul caro-voli per la Sicilia e la Sardegna a ridosso delle pause estiva e natalizia, come denunciato più volte dalle associazioni dei consumatori.

 

La decisione, già anticipata dalla pubblicazione di un rapporto preliminare e da una recente audizione parlamentare, parla comunque di "problematiche nella possibilità per i consumatori di comparare adeguatamente le tariffe aeree, per cui questi non riescono a beneficiare appieno delle differenze, anche significative, nei prezzi praticati dai diversi vettori attivi sulle rotte da e per la Sicilia e la Sardegna, con implicazioni sulle dinamiche competitive.

 

Le condizioni di trasparenza e comparabilità influenzano infatti la mobilità della domanda, in particolare nel caso di servizi complessi, quale è oggi il servizio di trasporto aereo passeggeri, con effetti sul livello dei prezzi e sugli incentivi al confronto concorrenziale tra operatori".
   









