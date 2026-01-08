Accoltella il padre dopo una lite in casa

08/01/2026 13:10:00

Una violenta discussione familiare degenerata in pochi istanti.

Un ragazzo di 22 anni ha accoltellato il padre nella serata di ieri all’interno della loro abitazione di via Pietro Platania, a Palermo. L’uomo è stato soccorso dall’équipe del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Civico, dove è stato ricoverato. Le ferite, fortunatamente, non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

I soccorsi e il ricovero

Secondo quanto emerso nelle prime ore, il genitore ha riportato lesioni al volto e nella zona del collo. Dopo l’allarme, i sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le indagini

Sull’episodio indagano gli agenti della Polizia di Stato. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione: dalle prime informazioni, il giovane avrebbe colpito il padre con un’arma da taglio al culmine di un litigio scoppiato per cause non ancora chiarite.

Il contesto familiare

Il 22enne, secondo quanto trapela, presenterebbe disturbi psichici. Un elemento che gli investigatori stanno valutando per inquadrare il contesto dell’aggressione e comprendere cosa abbia innescato la violenza.

Accertamenti in corso

Nelle prossime ore si attendono ulteriori sviluppi dagli accertamenti della Polizia e dalle valutazioni sanitarie. Resta un episodio che riporta l’attenzione sul tema delle fragilità familiari e della gestione dei conflitti domestici, spesso esplosi all’improvviso e con conseguenze gravi.



