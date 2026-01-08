Minacce a La Vardera, prorogate di sei mesi le indagini sul deputato regionale Auteri

08/01/2026 10:24:00

La Procura di Palermo ha ottenuto una proroga di sei mesi delle indagini nei confronti di Carlo Auteri, deputato regionale ed ex Fratelli d’Italia, oggi nella Democrazia Cristiana. L’esponente politico è indagato per “violenza o minaccia a un corpo politico”. La richiesta della Procura è stata accolta dalla gip Cristina Lo Bue del Tribunale di Palermo.

L’inchiesta e la denuncia

L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Felice De Benedittis e nasce dalla denuncia presentata dal deputato regionale Ismaele La Vardera (Controcorrente). Al centro dell’esposto, la gestione di fondi pubblici regionali destinati ad attività culturali e spettacoli.

Secondo quanto denunciato da La Vardera, alcuni contributi sarebbero stati concessi a società riconducibili a parenti di Auteri, circostanza che aveva spinto il parlamentare a chiedere chiarimenti e ad avviare verifiche.

Le frasi contestate

La vicenda ha poi assunto un profilo penale per alcune frasi minacciose che Auteri avrebbe rivolto a La Vardera. Nell’esposto vengono riportate espressioni come: “Ti affogo” e “Ti piglio e ti butto là sotto”.

Secondo il denunciante, quelle parole sarebbero state pronunciate con l’obiettivo di intimidire e fermare l’attività di controllo e denuncia svolta dal collega parlamentare nell’esercizio del suo mandato.

Le scuse e la proroga

Nel corso del tempo, Auteri si è più volte scusato pubblicamente per i toni utilizzati. Tuttavia, la Procura ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente i fatti, ottenendo la proroga delle indagini per altri sei mesi.

Un arco temporale che servirà agli inquirenti per completare gli accertamenti sulla gestione dei contributi regionali e sul contesto in cui sarebbero maturate le presunte minacce. La posizione del deputato resta dunque al vaglio della magistratura, mentre l’inchiesta prosegue.



