Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
08/01/2026 10:24:00

Minacce a La Vardera, prorogate di sei mesi le indagini sul deputato regionale Auteri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/minacce-a-la-vardera-prorogate-di-sei-mesi-le-indagini-sul-deputato-regionale-auteri-450.jpg

La Procura di Palermo ha ottenuto una proroga di sei mesi delle indagini nei confronti di Carlo Auteri, deputato regionale ed ex Fratelli d’Italia, oggi nella Democrazia Cristiana. L’esponente politico è indagato per “violenza o minaccia a un corpo politico”. La richiesta della Procura è stata accolta dalla gip Cristina Lo Bue del Tribunale di Palermo.

 

L’inchiesta e la denuncia

L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Felice De Benedittis e nasce dalla denuncia presentata dal deputato regionale Ismaele La Vardera (Controcorrente). Al centro dell’esposto, la gestione di fondi pubblici regionali destinati ad attività culturali e spettacoli.

Secondo quanto denunciato da La Vardera, alcuni contributi sarebbero stati concessi a società riconducibili a parenti di Auteri, circostanza che aveva spinto il parlamentare a chiedere chiarimenti e ad avviare verifiche.

 

Le frasi contestate

La vicenda ha poi assunto un profilo penale per alcune frasi minacciose che Auteri avrebbe rivolto a La Vardera. Nell’esposto vengono riportate espressioni come: “Ti affogo” e “Ti piglio e ti butto là sotto”.

Secondo il denunciante, quelle parole sarebbero state pronunciate con l’obiettivo di intimidire e fermare l’attività di controllo e denuncia svolta dal collega parlamentare nell’esercizio del suo mandato.

 

Le scuse e la proroga

Nel corso del tempo, Auteri si è più volte scusato pubblicamente per i toni utilizzati. Tuttavia, la Procura ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente i fatti, ottenendo la proroga delle indagini per altri sei mesi.

Un arco temporale che servirà agli inquirenti per completare gli accertamenti sulla gestione dei contributi regionali e sul contesto in cui sarebbero maturate le presunte minacce. La posizione del deputato resta dunque al vaglio della magistratura, mentre l’inchiesta prosegue.



Cronaca | 2026-01-07 14:26:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/marsala-droga-e-violenze-due-fratelli-finiscono-in-carcere-250.jpg

Marsala, droga e violenze: due fratelli finiscono in carcere

Due fratelli di Marsala finiscono in carcere al termine di un’indagine che delinea un quadro pesantissimo fatto di droga, armi e intimidazioni violente. Il GIP del Tribunale di Marsala ha disposto la custodia cautelare in carcere per Antony e...







Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...