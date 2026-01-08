Al Caaf Cgil al via la compilazione dei modelli ISEE

08/01/2026 10:30:00

Prende il via negli uffici del Caaf Cgil la campagna per la compilazione dei modelli Isee 2026, attestazione indispensabile per richiedere una serie di agevolazioni e sussidi tra cui l'assegno unico universale per i figli a carico, il bonus asilo nido, le tariffe agevolate per mense scolastiche e trasporti pubblici, le borse di studio e le riduzioni delle tasse universitarie, i bonus sociali per le utenze (energia elettrica, gas, acqua) e l'assegno di inclusione.



Negli uffici del Caaf Cgil di Trapani, in via Garibaldi 77, e del territorio, gli operatori offriranno gratuitamente informazioni e assistenza per compilare la Dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, indispensabile per ottenere l'attestazione Isee, che ha la validità di un anno.



"L'Isee - dice il responsabile provinciale del Caaf Cgil Piero Genco - si calcola su diversi fattori come le caratteristiche del nucleo familiare e i redditi di tutti i componenti, il patrimonio mobiliare e immobiliare, posseduti al 31 dicembre dei due anni precedenti. In assenza di questi dati reddituali e patrimoniali non è possibile accedere ai benefici. Invitiamo, pertanto, le cittadine e i cittadini, a recarsi nei nostri uffici per compilare o rinnovare l'attestazione Isee".



