Tentato furto all’Eurospin. Arrivano le guardie, ladri in fuga a mani vuote

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Blitz notturno all’Eurospin di via Perpignano, a Palermo. Nelle prime ore del mattino, intorno alle 3, due persone si sono introdotte all’interno del supermercato con l’obiettivo di rubare merce, ma il colpo è fallito e i malviventi sono stati costretti a scappare senza portare via nulla.
Secondo quanto ricostruito, i due ladri hanno avuto il tempo di smontare alcune scaffalature e di preparare scatoloni con prodotti alimentari pronti per essere caricati. L’azione, però, non è passata inosservata. Le guardie giurate della Sicurtransport, impegnate nel controllo della zona, hanno notato movimenti sospetti all’interno del punto vendita e hanno immediatamente allertato il 112.
All’arrivo dei Carabinieri, i due si erano già dati alla fuga. Sul retro del supermercato i militari hanno trovato tutto il materiale preparato per il furto: scaffali smontati e numerose confezioni di generi alimentari lasciate a terra.
I carabinieri hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno del supermercato, ora al vaglio degli investigatori.
L’episodio si inserisce in una lunga serie di tentativi di furto ai danni di supermercati e attività commerciali del capoluogo siciliano, un fenomeno che continua a preoccupare commercianti e residenti.
Una tragedia che scuote la Polizia di Stato e lascia sgomenta Palermo. Una poliziotta di 27 anni, originaria del capoluogo siciliano, è stata trovata senza vita questa mattina, venerdì 9 gennaio, nella stanza dell’albergo dove...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Una notizia che ha attraversato la Sicilia come un colpo improvviso, lasciando sgomenti colleghi, istituzioni e una comunità intera. Flavia Misuraca, 27 anni, originaria di Partinico, commissaria della Polizia di Stato, è stata trovata...
