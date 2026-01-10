Sezioni
Cronaca
10/01/2026 12:45:00

Tentato furto all’Eurospin. Arrivano le guardie, ladri in fuga a mani vuote

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-01-2026/1768046148-0-tentato-furto-all-eurospin-arrivano-le-guardie-ladri-in-fuga-a-mani-vuote.jpg

Blitz notturno all’Eurospin di via Perpignano, a Palermo. Nelle prime ore del mattino, intorno alle 3, due persone si sono introdotte all’interno del supermercato con l’obiettivo di rubare merce, ma il colpo è fallito e i malviventi sono stati costretti a scappare senza portare via nulla.

 

Secondo quanto ricostruito, i due ladri hanno avuto il tempo di smontare alcune scaffalature e di preparare scatoloni con prodotti alimentari pronti per essere caricati. L’azione, però, non è passata inosservata. Le guardie giurate della Sicurtransport, impegnate nel controllo della zona, hanno notato movimenti sospetti all’interno del punto vendita e hanno immediatamente allertato il 112.

 

All’arrivo dei Carabinieri, i due si erano già dati alla fuga. Sul retro del supermercato i militari hanno trovato tutto il materiale preparato per il furto: scaffali smontati e numerose confezioni di generi alimentari lasciate a terra.

 

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno del supermercato, ora al vaglio degli investigatori.

L’episodio si inserisce in una lunga serie di tentativi di furto ai danni di supermercati e attività commerciali del capoluogo siciliano, un fenomeno che continua a preoccupare commercianti e residenti.



