Paolo Ruggirello trasferito al carcere di Catanzaro

11/01/2026 08:03:00

L'onorevole Paolo Ruggirello, ex deputato regionale trapanese, è stato trasferito oggi dalla casa circondariale di Trapani al carcere di Catanzaro per scontare la pena definitiva emessa dalla Corte di Cassazione. Il trasferimento avviene dopo la conferma della condanna a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, nell'ambito dell'operazione antimafia "Scrigno" del 2019.

L'operazione "Scrigno"

I Carabinieri del Comando provinciale di Trapani svelarono un sistema di intrecci tra Cosa Nostra trapanese, politica e consenso elettorale. Ruggirello, già esponente del PD e del Movimento per le Autonomie, fu arrestato il 5 marzo 2019 insieme ad altre 24 persone, tra cui figure legate ai clan Virga. Le indagini evidenziarono rapporti con il boss Pietro Virga, favori in cambio di voti e tentativi di controllo su appalti e turismo.

Il percorso giudiziario

Il Tribunale di Trapani lo condannò a 12 anni nel 2023 per concorso esterno, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Palermo il 25 gennaio 2025. La difesa ricorse in Cassazione, ma il verdetto definitivo del novembre 2025 respinse l'impugnazione, certificando il "patto sinallagmatico" tra politica e mafia. Ruggirello era stato scarcerato il 18 marzo 2025 per decorrenza dei termini cautelari, ma ora, con la pena definitiva per reati non più cautelari, sconterà la condanna in regime di casa di reclusione.​

Il trasferimento e le implicazioni

La casa circondariale di Trapani gestisce misure cautelari, mentre Catanzaro è destinata a ergastolani e definitivi, rendendo il trasferimento logico per la nuova fase detentiva. La vicenda chiude un capitolo doloroso per la politica trapanese, ribadendo la vigilanza dello Stato contro gli intrecci mafiosi.

