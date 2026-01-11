Trapani Shark, ultimo strazio: domani l'esclusione dal campionato

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Lacrime, rabbia, silenzi rotti solo da applausi commossi. È finita tra le lacrime di bambini, gli insulti di una curva ferita e l’eco assordante dell’assurdo: Trapani–Trento, durato appena 4 minuti e 11 secondi, ha sancito l’epilogo più triste della stagione granata.
Sugli spalti del PalaShark, 1500 persone per dire addio. Uomini e donne in lacrime, striscioni di protesta, una sciarpata struggente al grido di “Trapani, Trapani”. In campo, una squadra ridotta all’osso: solo sette giocatori, di cui quattro giovanissimi, tra cui due esordienti, costretti a interpretare la parte più amara della farsa. Con l’uscita per falli, dopo soli cinque minuti, la partita si chiude: 26-11 per Trento, poi il buio. Domani, a Roma, Fip e Lega si incontrano per decidere l’esclusione ufficiale del club.
IL CROLLO SPORTIVO
È stato il secondo sfregio in meno di una settimana, dopo la vergognosa gara in Champions League contro l’Hapoel Holon. Ma stavolta a essere violata è stata la Serie A, il massimo campionato, dove l’equità competitiva dovrebbe essere garanzia. Invece, si è andati in scena con soli tre professionisti (Rossato, Pugliatti, Sanogo) e quattro under (Martinelli, Patti, Alberti e Giacalone). Alla palla a due, scatta la sceneggiata: uscite volontarie per falli, tiri da tre improvvisati, tentativi disperati di rendere dignitoso l’indifendibile. Il finale è scritto: 0-20 a tavolino e 250.000 euro di multa in arrivo per l’assenza di almeno cinque contratti professionistici.
GIBA: “FERMIAMO LA VERGOGNA”
Durissimo il comunicato della Giba, l’associazione dei giocatori professionisti: “Non comprendiamo l’insistenza nel voler giocare incontri indecenti. Questa è una vergogna per tutto il movimento cestistico italiano. Serve una soluzione immediata”.
ANTONINI: “ULTIMI DEI MOHICANI”
Il patron Valerio Antonini, ieri assente e duramente contestato dal pubblico, continua a difendere la sua linea: “Ci difenderemo fino alla fine, come gli ultimi dei Mohicani”. Nel frattempo piovono comunicati. Tre in un giorno: uno per attaccare il provvedimento che lo ha inibito per due anni e penalizzato la squadra di altri due punti, uno per accusare Petrucci di presunte irregolarità, e uno per rispondere alle critiche della tifoseria.
IL GIORNO DOPO
Domani si consumerà l’atto finale. A Roma Fip e Lega si riuniranno per porre fine a questa agonia sportiva e Trapani Shark, annuncia la Gazzetta dello Sport, verrà esclusa dal campionato per "mancanza di eguaglianza competitiva". Il destino è scritto. Ma l’eco di quanto accaduto – la disfatta di una squadra, il sogno di una città trasformato in incubo – rimarrà nella storia.
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Sconfitta contro le aspettative per la Sicily by Car Alcamo Basket. Le alcamesi sono state battute 67-62 sul parquet della Solmec Rhodigium Basket. Eppure Alcamo era partita meglio e ha condotto gran parte della gara a partire dal primo quarto,...
