Trapani Shark, la FIP e la LBA: “Attacco alla credibilità del basket italiano”

12/01/2026 18:36:00

Dopo la clamorosa esclusione del Trapani Shark dalla Serie A, la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la Lega Basket Serie A (LBA) hanno diffuso una dura nota congiunta per chiarire la posizione ufficiale delle istituzioni sportive e difendere la reputazione del movimento cestistico italiano.

Nel comunicato si legge che le due organizzazioni hanno condiviso “articolate linee guida e ampie azioni di intervento” al termine di un confronto tenutosi nella sede federale di Roma, sottolineando la gravità dei comportamenti assunti dalla società granata e dai suoi rappresentanti.

“Il mondo della pallacanestro non può accettare che soggetti affiliati e massimi rappresentanti di club prestigiosi mettano a repentaglio la credibilità di un movimento sano che dà lustro al nostro sport”, si legge nel documento.

FIP e LBA ribadiscono l'importanza di valori come fair play, lealtà, correttezza e parità competitiva come condizioni imprescindibili per la partecipazione a ogni manifestazione sportiva. E senza mai nominare direttamente Valerio Antonini, il riferimento appare chiaro:

“Atti, decisioni e dichiarazioni gratuitamente finalizzati alla destabilizzazione, immotivata e senza fondamento, delle nostre organizzazioni sportive si pongono in insanabile contrasto con la mission tanto della FIP quanto della LBA e vengono fermamente condannati”.

La Federazione e la Lega Basket assicurano “unità di intenti nella salvaguardia dell’immagine e della reputazione del basket” e promettono che ogni attacco alla dignità dello sport sarà contrastato “nella maniera più rigorosa”, in ogni sede competente.

Il comunicato si inserisce nel contesto di una crisi senza precedenti per il club siciliano, escluso ufficialmente dalla Serie A il 12 gennaio 2026 per “mancanza di uguaglianza competitiva” dopo settimane di sanzioni, forfait, partite-farsa e polemiche. Un epilogo amaro, che rischia di lasciare un segno profondo nella storia del basket italiano.



