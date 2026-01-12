Incubo altre penalizzazioni per il Trapani Calcio. La situazione

12/01/2026 15:40:00

Dal sogno playoff all’incubo penalizzazioni. Il Trapani Calcio vive giorni sospesi, con lo sguardo fisso al 22 gennaio, data in cui il Tribunale federale è chiamato a decidere su una vicenda che rischia di travolgere definitivamente la stagione granata. Dopo la sconfitta sul campo del Latina, arrivata in un momento già delicatissimo, la sensazione è che il problema non sia più soltanto sportivo.

Al centro del procedimento ci sono i mancati pagamenti relativi al mese di dicembre. Una situazione che, se confermata, potrebbe portare a una nuova penalizzazione in classifica: la terza, dopo quelle già inflitte, per un totale che rischia di diventare insostenibile. Non solo. Nei casi più gravi, il regolamento prevede anche l’esclusione dal campionato, uno scenario che fino a qualche mese fa sembrava impensabile e che oggi, invece, aleggia come uno spettro.

Il punto più critico è la recidiva. Al Trapani viene contestato l’utilizzo di bonifici effettuati tramite conti correnti non idonei al pagamento degli emolumenti. Una modalità che, secondo la giustizia sportiva, aggraverebbe la posizione del club. La precedente sanzione, otto punti complessivi, ha già fatto scivolare i granata fuori dalla zona playoff.

Un’ulteriore decurtazione potrebbe trasformare definitivamente il campionato in una lunga agonia.

Il tecnico invoca chiarezza e prova a tenere compatto l’ambiente, mentre la tifoseria vive una frattura sempre più evidente, divisa tra chi chiede spiegazioni e chi teme il peggio. Nel frattempo, anche il mercato resta congelato: difficile programmare, investire o anche solo immaginare il futuro senza sapere se il Trapani sarà ancora in corsa o se tutto verrà azzerato da una decisione federale.

La somiglianza con quanto accaduto nel basket è ormai evidente. Anche lì si è passati in poche settimane dall’entusiasmo alle sanzioni, fino al rischio concreto di sparizione dal campionato. Il timore, adesso, è che il calcio segua lo stesso copione: un progetto partito con grandi ambizioni, frenato da problemi strutturali e amministrativi, e finito sotto il peso delle carte bollate.

Il 22 gennaio non sarà soltanto una data di calendario. Sarà un bivio. Da una parte la possibilità di limitare i danni e provare, con fatica, a salvare la stagione. Dall’altra, l’ipotesi più nera: una penalizzazione pesante o addirittura l’addio al campionato. Per Trapani, e per i suoi tifosi, il tempo dell’attesa è ormai finito. Ora servono risposte. E soprattutto chiarezza.



