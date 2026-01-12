12 Gennaio: Trentini libero, migliaia di morti in Iran, Trump minaccia Cuba

12/01/2026 07:06:00

E' il 12 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trentini e Burlò sono stati liberati. Ora si trovano nell’ambasciata italiana di Caracas. Tajani lo ha annunciato su X alle 5 di stamattina. Qui l'articolo.

• In Iran i morti nelle manifestazioni sono moltissimi. Non si hanno informazioni certe perché da giovedì nel Paese internet non funziona, ma una ong parla di 500 vittime, la Nobel per la pace Narges Mohammadi addirittura di 2 mila

• Il Wall Street Journal ha scritto che domani Trump riceverà un rapporto sul da farsi in Iran: bombardare, o attaccare le infrastrutture informatiche, o sanzionare (ma non inviare soldati)



• Trump su Truth ha pubblicato un minaccioso messaggio rivolto ai cubani («Accettate un accordo o sarà troppo tardi») e ha lasciato intendere che non gli dispiacerebbe vedere il suo segretario di Stato Rubio presidente a Cuba

• Il capo gabinetto di Netanyahu è stato arrestato

• Meloni sta valutando di partecipare al forum di Davos, dove si terrà la prima riunione del Board of peace for Gaza

• Il Telegraph ha scritto – e nessuno lo ha smentito – che gli inglesi sono pronti a mandare soldati in Groenlandia

• La procura svizzera di Sion vuole indagare il Comune di Crans-Montana per i mancati controlli sul locale del rogo

• Nel 2020 i Moretti furono indagati per aver usato parte dei fondi destinati a fronteggiare la pandemia per comprare una Maserati

• Il ferito di Crans-Montana Leonardo Bove è stato trasferito dall’ospedale di Zurigo al Niguarda di Milano (significa che le sue condizioni sono migliorate)

• A Bardonecchia una poliziotta palermitana di 27 anni, che da poco era in servizio a difesa dei cantieri della Tav, si è suicidata con la pistola d’ordinanza

• A L’Aquila un’anziana è morta carbonizzata nell’incendio della poltrona elettrica sulla quale stava riposando

• Scendendo dalla Pointe de la Pierre, in Valle d’Aosta, uno scialpinista è morto travolto da una valanga

• In Colombia sei persone sono morte nello schianto di un bimotore. Tra di esse c’era il famoso cantante colombiano Yeison Jiménez

• L’attore turco Can Yaman ha detto che la notizia del suo arresto è un’invenzione dei media turchi

• Il ristorante Coldana, nel lodigiano, ha inviato una lettera alla guida Michelin per comunicare che non intende mantenere gli standard necessari a conservare la stella (ottenuta per tre anni di fila)

• Nella notte tra sabato e domenica due uomini, in due episodi distinti, sono stati aggrediti e picchiati nei pressi della stazione Termini di Roma

• A Cortina un vigilante di una struttura in costruzione per le prossime olimpiadi è morto per un malore durante un turno di lavoro. Era notte e c’erano -13 gradi

• Le tariffe telefoniche potrebbero crescere di 60 euro a utenza nel 2026, a causa dell’inflazione e della fine della «guerra dei prezzi» tra fornitori

• In un luna park di Genova sabato è stata diffusa con gli altoparlanti la canzone fascista Faccetta nera

• È stato deciso che sarà una maestra in pensione a fare scuola ai bambini della famiglia del bosco

• Intervistato a Verissimo, Andrea Sempio ha detto di aspettarsi di venire rinviato a giudizio

• Musetti ha perso la finale del singolare a Hong Kong contro Bublik (6-7, 3-6) ma ha vinto il torneo di doppio in coppia con Lorenzo Sonego (6-4, 2-6, 10-1 ai russi russi Khachanov e Rublev)

• I risultati delle partite di ieri: Lecce-Parma 1-2, Fiorentina-Milan 1-1, Verona-Lazio 0-1, Inter-Napoli 2-2

• Lamisha Musonda, 33 anni, ex promessa del Chelsea, ha scritto sui social di avere solo pochi giorni di vita

• Nella notte sono stati assegnati i Golden Globes. Una battaglia dopo l’altra ha vinto come migliore commedia, per la miglior regia (a Paul Thomas Anderson), per la miglior sceneggiatura, la migliore attrice non protagonista (a Teyana Taylor). Ma non per il miglior attore comico: Leonardo DiCaprio è stato infatti battuto da Timothée Chalamet, protagonista di Marty Supreme

• Sono morti l’ex vicesindaco di Roma Alberto Benzoni (90 anni), il regista teatrale Giancarlo Cauteruccio (70), il medico pioniere della cosmetologia Leonardo Celleno (74), il politico democratico statunitense Richard Codey (79), lo scrittore svizzero Erik von Däniken (90), la pittrice colombiana Beatriz González (93), lo scienziato della molecola dell’Ozempic Joel Habener (88), l’attore de La cosa Thomas Kent (69), la bambina che comparve sulla copertina di una rivista nazista Hessy Levinsons Taft (91), il musicista statunitense Guy Moon (63), il cantante neomelodico Gino Polese (68), il fisico Orazio Svelto (90), il fondatore dei Grateful Dead Bob Weir (78)



Titoli

Corriere della Sera: «Fondi raddoppiati / L’Europa sta / con la Groenlandia»

la Repubblica: Iran, esecuzioni di massa

La Stampa: L’Iran minaccia Usa e Israele

Il Sole 24 Ore: Famiglie / Aiuti da 35 miliardi / tra assegno unico, / bonus e sconti

Il Messaggero: Iran, massacro nelle strade

Il Giornale: La strage degli innocenti

Leggo: Iran in fiamme, è una carneficina

Qn: Arresti, morti e terrore / L’Iran brucia nella rivolta

Il Fatto: Il Sì “recluta” il Colle: respinto / Nordio: mani libere ai governi

Libero: Fanno soldi con il No

La Verità: Bande di clandestini scatenati / Paura e pestaggi in mezza Italia

Il Mattino: Caos Iran, centinaia di morti

il Quotidiano del Sud: Generazione a-social

Domani: Iran, il massacro dei manifestanti / Gli ayatollah minacciano Trump



