Buongiorno24, lunedì 12 gennaio 2026: la prima puntata dell’anno

12/01/2026 09:12:00

Si riparte. Lunedì 12 gennaio 2026 torna Buongiorno24, la prima puntata dell’anno, in diretta streaming sui canali social, su Tp24 e su Rmc 101. Un rientro che coincide con una giornata carica di notizie pesanti, tra cronaca, sport, politica e lavoro, che raccontano una Sicilia alle prese con tragedie, crisi irrisolte e scelte destinate a lasciare il segno.

In apertura, il dolore che attraversa tutta la comunità siciliana per la tragedia di Albstadt, dove una famiglia originaria di Castellammare del Golfo ha perso la vita nel crollo della propria abitazione. Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarracca e il piccolo Bryan sono morti sotto le macerie. Emergono nuovi dettagli sulla possibile fuga di gas già segnalata. Si attende il dissequestro delle salme e la decisione definitiva sui funerali, mentre Castellammare si prepara al lutto collettivo.

Cronaca anche da Marsala, dove sabato mattina solo per caso si è evitata una tragedia: calcinacci caduti da un palazzo in pieno centro, in via Vespri, finiti sull’area pedonale. Strada chiusa, intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, e l’ennesimo campanello d’allarme sulle condizioni degli edifici nei centri storici.

Ampio spazio allo sport, con quello che si annuncia come un vero terremoto: la fine della Trapani Shark in Serie A. Oggi è attesa l’esclusione dal campionato dopo il vertice tra Federazione e Lega Basket. Il presidente Valerio Antonini ha ammesso pubblicamente la radiazione imminente, annunciando battaglia nelle sedi giudiziarie ordinarie. Una pagina nerissima per il basket trapanese, destinata ad avere strascichi lunghi.

Sul fronte del lavoro e dei diritti, torniamo sulla vicenda degli hotel confiscati di Marsala, Baglio Basile e Delfino: dipendenti senza stipendio, tre mensilità arretrate e tredicesima compresa, festività amare e un futuro ancora appeso alla speranza di una nuova stagione turistica e di un nuovo contratto di affitto.

Spazio poi alla politica regionale. Si chiude l’esperienza di Agrigento Capitale italiana della Cultura, con il passaggio di consegne a L’Aquila, mentre a Palermo tiene banco il tema del rimpasto di giunta: Fratelli d’Italia punta alla Sanità, Forza Italia attende il passaggio in Sicilia di Antonio Tajani, e le tensioni nella maggioranza restano altissime. Sullo sfondo, la crisi profonda della Democrazia Cristiana, con un vertice nazionale finito nel caos, nessuna intesa sulla leadership e un partito sempre più spaccato.

Infine, l’ambiente e lo sviluppo: il parco eolico offshore delle Egadi entra nella fase decisiva, con il progetto all’esame della Regione. I sindaci chiedono chiarezza su impatto ambientale, pesca e benefici economici reali per i territori, mentre cresce il dibattito su un’area che rischia di diventare hub energetico senza adeguate ricadute locali.

Una puntata densa, che segna il ritorno di Buongiorno24 nel 2026: per capire cosa sta succedendo, e soprattutto dove stiamo andando. Diretta dalle 9.30.



