Famiglia di Castellammare morta in Germania. Era stata segnalata una perdita di gas

12/01/2026 08:14:00

Emergono nuovi e drammatici dettagli sulla tragedia avvenuta ad Albstadt, in Germania, dove un’esplosione ha distrutto la villetta causando la morte di un’intera famiglia siciliana. Le vittime sono Francesco Liparoto, 33 anni di Castellammare del Golfo, Nancy Giaracca, 30 anni, e il piccolo Bryan, di soli sei anni.

Secondo quanto riportano i media tedeschi, l’esplosione – avvenuta giovedì scorso – potrebbe essere stata provocata da una perdita di gas già segnalata nei giorni precedenti. I due coniugi, infatti, avrebbero contattato l’azienda comunale dopo aver notato un improvviso e significativo aumento delle bollette. Una circostanza che aveva destato forte preoccupazione nella coppia.

Francesco e Nancy avrebbero riferito anche di un odore di gas avvertito all’interno dell’abitazione, tanto da chiedere un intervento tecnico. Un controllo sarebbe stato programmato, ma non avrebbe mai avuto luogo prima della tragedia. Su questo punto le autorità tedesche mantengono il massimo riserbo, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.

La villetta è andata completamente distrutta e l’area è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno effettuando analisi tecniche sui resti dell’impianto per verificare se vi siano state anomalie o ritardi nella gestione della segnalazione.

La notizia ha scosso profondamente Castellammare del Golfo, città d’origine di Francesco. In paese sono ore di dolore e incredulità. Francesco lavorava in Germania da tempo, mentre Nancy, originaria di Niscemi, si era trasferita con lui dopo la nascita del piccolo Bryan.

I familiari, giunti in Germania, seguono con angoscia gli sviluppi dell’inchiesta. Si attendono le autopsie e il dissequestro delle salme per poter fissare i funerali, che si svolgeranno ad Albstadt. Solo successivamente si valuterà un eventuale rientro in Sicilia.

Intanto, resta una domanda pesantissima: la tragedia poteva essere evitata? Una risposta che ora spetta agli investigatori tedeschi, mentre due comunità – quella siciliana e quella tedesca – piangono tre vite spezzate troppo presto.



