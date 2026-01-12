Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
12/01/2026 08:14:00

Famiglia di Castellammare morta in Germania. Era stata segnalata una perdita di gas

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/famiglia-di-castellammare-morta-in-germania-era-stata-segnalata-una-perdita-di-gas-450.jpg

Emergono nuovi e drammatici dettagli sulla tragedia avvenuta ad Albstadt, in Germania, dove un’esplosione ha distrutto la villetta causando la morte di un’intera famiglia siciliana. Le vittime sono Francesco Liparoto, 33 anni di Castellammare del Golfo, Nancy Giaracca, 30 anni, e il piccolo Bryan, di soli sei anni.

 

Secondo quanto riportano i media tedeschi, l’esplosione – avvenuta giovedì scorso – potrebbe essere stata provocata da una perdita di gas già segnalata nei giorni precedenti. I due coniugi, infatti, avrebbero contattato l’azienda comunale dopo aver notato un improvviso e significativo aumento delle bollette. Una circostanza che aveva destato forte preoccupazione nella coppia.

 

Francesco e Nancy avrebbero riferito anche di un odore di gas avvertito all’interno dell’abitazione, tanto da chiedere un intervento tecnico. Un controllo sarebbe stato programmato, ma non avrebbe mai avuto luogo prima della tragedia. Su questo punto le autorità tedesche mantengono il massimo riserbo, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.

 

La villetta è andata completamente distrutta e l’area è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno effettuando analisi tecniche sui resti dell’impianto per verificare se vi siano state anomalie o ritardi nella gestione della segnalazione.

 

La notizia ha scosso profondamente Castellammare del Golfo, città d’origine di Francesco. In paese sono ore di dolore e incredulità. Francesco lavorava in Germania da tempo, mentre Nancy, originaria di Niscemi, si era trasferita con lui dopo la nascita del piccolo Bryan.

I familiari, giunti in Germania, seguono con angoscia gli sviluppi dell’inchiesta. Si attendono le autopsie e il dissequestro delle salme per poter fissare i funerali, che si svolgeranno ad Albstadt. Solo successivamente si valuterà un eventuale rientro in Sicilia.

 

Intanto, resta una domanda pesantissima: la tragedia poteva essere evitata? Una risposta che ora spetta agli investigatori tedeschi, mentre due comunità – quella siciliana e quella tedesca – piangono tre vite spezzate troppo presto.









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale