Le commemorazioni nel Belice a 58 anni dal terremoto

Sono in programma tra oggi, mercoledì 14 gennaio, e lunedì 19 le manifestazioni commemorative per il 58esimo anniversario del terremoto nella valle del Belìce.

Si inizia a Montevago, mercoledì 14, ore 11, inaugurazione dei lavori di recupero della vecchia chiesa madre e intitolazione dell'area antistante a monsignor Antonio Migliore; ore 20,30, fiaccolata in ricordo delle vittime.



A Salaparuta mercoledì 14, ore 17, con la deposizione di una corona di alloro al monumento che ricorda le vittime del terremoto; alle 17,30, nella chiesa Ss. Trinità, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presiederà la celebrazione eucaristica. A Santa Margherita Belìce , ore 12, nel quartiere Pasotti, momento di ricordo col conferimento della cittadinanza onoraria all'ex senatore Vito Bellafiore e già sindaco di Santa Ninfa, e al giornalista Rai Maurizio Di Liberto; ore 16, museo della memoria, presentazione del libro 'L'ascesa della felicità' di Danilo Dolci, con la partecipazione del figlio Amico e del libro 'Storia del Belìce' di Vito Bellafiore; proiezione del docufilm 'Sulle rive del Belìce'.

Giovedì 15 gennaio, ore 11, sala Agorà a Gibellina cerimonia d'inaugurazione di 'Gibellina capitale dell'arte contemporanea' col ministro della cultura Alessandro Giuli.

A Partanna , ore 18, in chiesa madre santa messa. A Santa Ninfa (Trapani), ore 19,30, consiglio comunale commemorativo. Lunedì 19 gennaio, ore 11, chiesa madre di Poggioreale , santa messa presieduta dal Vescovo di Mazara del Vallo.





