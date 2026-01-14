Salemi: inaugurata la nuova scuola dell’Infanzia dotata di mensa e palestra

14/01/2026 09:32:00

Inaugurati finalmente i nuovi spazi scolastici di Via Leonardo da Vinci, della scuola dell’infanzia nel Comune di Salemi, di cui ci eravamo occupati diverse perché oggetto di proteste e sollecitazione da parte dei familiari degli alunni. Potete leggere qui.

Il progetto, avviato e deliberato nel 2023 dall’Amministrazione di Domenico Venuti, e finanziato nell’ambito del PNRR e del PON, ha avuto un iter tormentato, i cui lavori hanno avuto una sospensione di circa nove mesi.

Secondo il sindaco Vito Scalisi, invece, tutto e’ proceduto secondo un cronoprogramma approvato, con gli interventi conclusi addirittura in anticipo, e il collaudo della scuola previsto entro giugno 2026, effettuato in anticipo.

Il progetto prevedeva lavori di riqualificazione dei vecchi locali e l’allestimento di una palestra e di una mensa. Il taglio del nastro e’ stato affidato a un bambino, a rimarcare simbolicamente che l’opera appartiene solo ed esclusivamente alle nuove generazioni.

Il sindaco Scalisi ha rivolto un ringraziamento alla precedente Amministrazione, agli uffici e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli interventi, e alle autorità presenti: il Viceprefetto dott.ssa Maria Baratta; Commissario dott. Ignazio Coraci della Questura; la Ragioneria dello Stato, al dott. Antonino Longo della ragioneria di Stato; l’Ufficio Scolastico Provinciale, rappresentato dal dott. Vito Asaro; il Dirigente Scolastico prof. Salvino Amico; il Comandante della Polizia Municipale dott. Luigi Alessi; il Maresciallo dei Carabinieri Francesco Leggio; il Presidente del Consiglio Comunale, Calogero Angelo.

Franco Ciro Lo Re



