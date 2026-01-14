Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/01/2026 09:32:00

Salemi: inaugurata la nuova scuola dell’Infanzia dotata di mensa e palestra

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768379553-0-salemi-inaugurata-la-nuova-scuola-dell-infanzia-dotata-di-mensa-e-palestra.jpg

Inaugurati finalmente i nuovi spazi scolastici di Via Leonardo da Vinci, della scuola dell’infanzia nel Comune di Salemi, di cui ci eravamo occupati  diverse perché oggetto di proteste e sollecitazione da parte dei familiari degli alunni. Potete leggere qui.

 

Il progetto, avviato e deliberato nel 2023 dall’Amministrazione di Domenico Venuti, e finanziato nell’ambito del PNRR e del PON, ha avuto un iter tormentato, i cui lavori hanno avuto una sospensione di circa nove mesi.

Secondo il sindaco Vito Scalisi, invece, tutto e’ proceduto secondo un cronoprogramma approvato, con gli interventi conclusi addirittura in anticipo, e il collaudo della scuola previsto entro giugno 2026, effettuato in anticipo.

 

Il progetto prevedeva lavori di riqualificazione dei vecchi locali e l’allestimento di una palestra e di una mensa. Il taglio del nastro e’ stato affidato a un bambino, a rimarcare  simbolicamente che l’opera appartiene solo ed esclusivamente alle nuove generazioni.

 

Il sindaco Scalisi ha rivolto un ringraziamento alla precedente Amministrazione, agli uffici e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli interventi, e alle autorità presenti: il Viceprefetto dott.ssa Maria Baratta; Commissario dott. Ignazio Coraci della Questura; la Ragioneria dello Stato, al dott. Antonino Longo della ragioneria di Stato; l’Ufficio Scolastico Provinciale, rappresentato dal dott. Vito Asaro; il Dirigente Scolastico prof. Salvino Amico; il Comandante della Polizia Municipale dott. Luigi Alessi; il Maresciallo dei Carabinieri Francesco Leggio; il Presidente del Consiglio Comunale, Calogero Angelo.

 

 

Franco Ciro Lo Re









Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...