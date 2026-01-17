Musica, teatro e solidarietà: gli eventi del weekend in provincia di Trapani

17/01/2026 06:00:00

Il fine settimana in provincia di Trapani propone eventi che spaziano dalla musica al teatro, dalla letteratura all'arte pubblica, dando spazio a riflessioni storiche e culturali.

A Castelvetrano, sabato 17 gennaio, alle 18, il PalmosaFest accoglie lo scrittore Giuseppe Lupo, che presenterà il suo romanzo Storia d’amore e macchine da scrivere. Un incontro che mescola letteratura, musica e performance, offrendo una visione fresca della realtà siciliana, promossa dall’associazione Palmosa-Kore in collaborazione con il Comune.

A Marsala, il Teatro Sollima ospiterà il 17 gennaio alle 20.45 un evento speciale: il concerto Omaggio a Battiato per celebrare il decimo anniversario del progetto. L'Ensemble Evolution, con un cast di musicisti di grande talento, renderà omaggio al leggendario Franco Battiato, reinterpretando i suoi brani più celebri in un tributo che fonde la musica classica con sonorità contemporanee. I biglietti sono disponibili sul sito liveticket.it.

Sempre a Marsala, il Parco Archeologico di Lilibeo ospiterà sabato 17 gennaio, alle 17, il Teatro dei Pupi con lo spettacolo Le ultime ore di Matteo Messina Denaro. Un appuntamento che, unendo la tradizione siciliana con il linguaggio contemporaneo, intende sensibilizzare i più giovani sul tema della legalità.

A Alcamo, il progetto Urban Sunrise si prepara a chiudere la sua fase artistica nel quartiere Maria Ausiliatrice, con un talk pubblico sabato 17 gennaio alle 18, intitolato “Arte pubblica: istruzioni per l’uso futuro”. Domenica, l’area attorno al murale “Generazioni Future” sarà il centro di attività comunitarie, con laboratori educativi e un pranzo sociale, per riflettere insieme sul futuro della città.

In Mazara del Vallo, domenica 18 gennaio, torna la Giornata Solidale in Moto, una iniziativa che unisce passione per le due ruote e solidarietà. Il raduno, che si terrà dalle 8 alle 16 sul lungomare Hopps/San Vito, raccoglierà beni di prima necessità, con la benedizione dei caschi prevista per le 12.

A Gibellina, il Museo delle Trame Mediterranee ospita la mostra Nuovi linguaggi nelle arti tra le due rive, che celebra gli scambi culturali tra Sicilia e Tunisia, con opere di artisti come Khaled Ben Slimane e Mohammed Messaoudi. Fino al 28 febbraio 2026, il Belìce/EpiCentro della Memoria Viva propone anche Proteste prima del Futuro, una riflessione attraverso fotografie e documenti sugli anni '70 e le tensioni sociali del periodo.

Infine, la settimana prossima si aprirà a Marsala con un evento unico: il 19 gennaio, alle 21, il Centrale Music Hall ospiterà l’evento conclusivo del Colomba Bianca Xmas Festival, con la proiezione del film muto Tempi Moderni di Charlie Chaplin, accompagnata dalla sonorizzazione live di Gino De Vita e degustazioni firmate Colomba Bianca.



