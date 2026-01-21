Marsala: strada allagata e dissestata da oltre un mese in contrada Catenazzi

21/01/2026 10:15:00

Da oltre un mese una strada del territorio comunale di Marsala in contrada Catenazzi versa in condizioni ormai inaccettabili: allagamenti continui, asfalto completamente deteriorato, buche profonde e avvallamenti che rendono il transito estremamente pericoloso. Una situazione che peggiora drasticamente nelle ore serali, quando l’acqua stagnante copre le irregolarità del manto stradale trasformando la carreggiata in una vera e propria trappola per automobilisti e pedoni.

I residenti parlano di rischi quotidiani, di auto danneggiate e di persone costrette a rallentare bruscamente o a cambiare percorso per evitare incidenti. “La sera non si vede nulla – raccontano – l’acqua copre tutto e basta un attimo per farsi male seriamente”.

Segnalazioni ignorate e silenzi istituzionali

Nel corso delle ultime settimane le segnalazioni si sono moltiplicate: telefonate, foto, richieste formali e sopralluoghi. Ma, denunciano i cittadini, a tutto questo non è seguito alcun intervento concreto. Solo silenzi e rimpalli di responsabilità tra uffici ed enti competenti, mentre la strada continua a cedere giorno dopo giorno.

“Questa non è disorganizzazione – affermano – è menefreghismo”.

E il disagio, sottolineano, ha ormai superato ogni limite: qui è in gioco la sicurezza delle persone, non un semplice problema di manutenzione.

“Se succede qualcosa, nessuno potrà dire di non sapere”

La preoccupazione cresce, così come la rabbia. I residenti chiedono un intervento immediato, serio e risolutivo: rimozione dell’acqua stagnante, rifacimento dell’asfalto e messa in sicurezza della strada. Non tra settimane, ma adesso. Un appello diretto viene rivolto al sindaco Massimo Grillo e a tutti gli enti competenti: “I cittadini sono stanchi di essere ignorati. Agite. Subito”.

