Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
21/01/2026 10:15:00

Marsala: strada allagata e dissestata da oltre un mese in contrada Catenazzi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1768987125-0-marsala-strada-allagata-e-dissestata-da-oltre-un-mese-in-contrada-catenazzi.jpg

Da oltre un mese una strada del territorio comunale di Marsala in contrada Catenazzi versa in condizioni ormai inaccettabili: allagamenti continui, asfalto completamente deteriorato, buche profonde e avvallamenti che rendono il transito estremamente pericoloso. Una situazione che peggiora drasticamente nelle ore serali, quando l’acqua stagnante copre le irregolarità del manto stradale trasformando la carreggiata in una vera e propria trappola per automobilisti e pedoni.

 

I residenti parlano di rischi quotidiani, di auto danneggiate e di persone costrette a rallentare bruscamente o a cambiare percorso per evitare incidenti. “La sera non si vede nulla – raccontano – l’acqua copre tutto e basta un attimo per farsi male seriamente”.

 

Segnalazioni ignorate e silenzi istituzionali

Nel corso delle ultime settimane le segnalazioni si sono moltiplicate: telefonate, foto, richieste formali e sopralluoghi. Ma, denunciano i cittadini, a tutto questo non è seguito alcun intervento concreto. Solo silenzi e rimpalli di responsabilità tra uffici ed enti competenti, mentre la strada continua a cedere giorno dopo giorno.

“Questa non è disorganizzazione – affermano – è menefreghismo”.
E il disagio, sottolineano, ha ormai superato ogni limite: qui è in gioco la sicurezza delle persone, non un semplice problema di manutenzione.

 

“Se succede qualcosa, nessuno potrà dire di non sapere”

La preoccupazione cresce, così come la rabbia. I residenti chiedono un intervento immediato, serio e risolutivo: rimozione dell’acqua stagnante, rifacimento dell’asfalto e messa in sicurezza della strada. Non tra settimane, ma adesso. Un appello diretto viene rivolto al sindaco Massimo Grillo e a tutti gli enti competenti: “I cittadini sono stanchi di essere ignorati. Agite. Subito”.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...