» Dai Comuni
22/01/2026 08:39:00

In un terreno confiscato alla mafia la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Mazara

In un terreno confiscato alla mafia verrà realizzata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo. 

 

Oggi, giovedì 22 gennaio il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro, interverrà alla cerimonia di consegna di un terreno confiscato alla criminalità organizzata, da parte dell’Agenzia del Demanio al Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani, per la realizzazione della nuova caserma del distaccamento dei Vigili del fuoco di Mazara del Vallo. 

La cerimonia avrà inizio alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Mazara del Vallo.

L’iniziativa è il risultato di un percorso amministrativo caratterizzato da profonda sinergia istituzionale che ha visto la collaborazione, con il coordinamento della Prefettura di Trapani, del Comune di Mazara del Vallo, dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dell’Agenzia del Demanio e del Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani.

L’area costituisce parte di un più ampio lotto confiscato che sarà oggetto di un importante piano di rigenerazione urbana, perseguendo l’obiettivo di coniugare il rafforzamento delle infrastrutture per la sicurezza con la riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.









