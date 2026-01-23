San Francesco di Sales: domani a Trapani il vescovo Fragnelli incontra i giornalisti

23/01/2026 22:55:00

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli incontrerà giornalisti e operatori dell’informazione. L’appuntamento è in programma sabato 24 gennaio, alle ore 10, nella Chiesa di Sant’Agostino a Trapani.

Al termine dell’incontro è previsto un breve scambio di auguri. Successivamente, grazie alla collaborazione della direttrice del Museo diocesano Lina Novara e dello staff del Museo, i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata privata della mostra “Fantasiose Bizzarrie”, curata da Lina Novara, Pietro Messana e Maurizio Vitella, con allestimento di Vito Corte.

«Il 24 gennaio è anche la giornata in cui il Papa si rivolge agli operatori della comunicazione con un messaggio che sarà approfondito nel corso della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, celebrata la domenica dell’Ascensione – ha dichiarato il vescovo Fragnelli –. Quest’anno Leone XIV, al suo primo messaggio, ha scelto come tema custodire voci e volti umani negli ecosistemi complessi della comunicazione. È un’occasione per ribadire l’impegno etico e fare memoria della dignità del lavoro dell’informazione».

Secondo quanto riportato dal Bollettino ecclesiastico diocesano, la prima celebrazione in Diocesi della festa di San Francesco di Sales risale al 1954, quando venne officiata una messa per i giornalisti nella cappella dell’Episcopio.



