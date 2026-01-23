Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
23/01/2026 22:55:00

San Francesco di Sales: domani a Trapani il vescovo Fragnelli incontra i giornalisti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-01-2026/san-francesco-di-sales-domani-a-trapani-il-vescovo-fragnelli-incontra-i-giornalisti-450.jpg

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli incontrerà giornalisti e operatori dell’informazione. L’appuntamento è in programma sabato 24 gennaio, alle ore 10, nella Chiesa di Sant’Agostino a Trapani.

 

Al termine dell’incontro è previsto un breve scambio di auguri. Successivamente, grazie alla collaborazione della direttrice del Museo diocesano Lina Novara e dello staff del Museo, i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata privata della mostra “Fantasiose Bizzarrie”, curata da Lina Novara, Pietro Messana e Maurizio Vitella, con allestimento di Vito Corte.

 

«Il 24 gennaio è anche la giornata in cui il Papa si rivolge agli operatori della comunicazione con un messaggio che sarà approfondito nel corso della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, celebrata la domenica dell’Ascensione – ha dichiarato il vescovo Fragnelli –. Quest’anno Leone XIV, al suo primo messaggio, ha scelto come tema custodire voci e volti umani negli ecosistemi complessi della comunicazione. È un’occasione per ribadire l’impegno etico e fare memoria della dignità del lavoro dell’informazione».

 

Secondo quanto riportato dal Bollettino ecclesiastico diocesano, la prima celebrazione in Diocesi della festa di San Francesco di Sales risale al 1954, quando venne officiata una messa per i giornalisti nella cappella dell’Episcopio.









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...