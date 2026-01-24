La marsalese Rosalba Mezzapelle nel consiglio nazionale del CIF

24/01/2026 19:01:00

Si è chiuso oggi, 24 gennaio, a Roma il 32° Congresso elettivo nazionale del Centro Italiano Femminile (CIF), dedicato al tema “La via del dialogo in un mondo di conflitti e violenze. Ruoli e luoghi delle donne”.

I lavori congressuali, aperti il 21 gennaio, sono stati introdotti dalla relazione della presidente nazionale uscente Renata Natili Micheli. Sono seguiti gli interventi di padre Pasquale Cormio, vicario provinciale dell’Ordine di Sant’Agostino, del professor Pasquale Serra, con una riflessione di taglio politico, e di monsignor Renzo Pegoraro, che ha affrontato il rapporto tra pace e giustizia.

Il Congresso si è concluso con l’elezione del nuovo Consiglio nazionale del CIF. Tra le elette figura la marsalese Rosalba Mezzapelle, che ha ottenuto 116 voti, risultando la prima delle elette tra le rappresentanti comunali.

Da oggi Rosalba Mezzapelle entra ufficialmente a far parte del Consiglio nazionale del Centro Italiano Femminile, portando anche la voce del territorio di Marsala all’interno dell’organismo dirigente nazionale dell’associazione.



