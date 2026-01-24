Progetto "Sport Illumina" a Trapani: al via i lavori nell’area di via del Cipresso

A luglio l’amministrazione di Trapani ha partecipato a un bando nazionale chiamato “Sport Illumina”.
Il bando serviva a finanziare la realizzazione di campi sportivi all’aperto in aree urbane a forte disagio o rischio sociale, con l’obiettivo di offrire spazi ai giovani e contrastare degrado ed esclusione.
Per partecipare, bisognava candidare un’area specifica della città.
A Trapani è stata candidata un’area nei pressi di via del Cipresso.
Successivamente — qualche mese dopo la candidatura — un’indagine giudiziaria ha accertato che quella zona era in realtà una piazza di spaccio, quindi un’area con una criticità sociale molto forte.
Questo elemento, implicitamente, rafforza la coerenza della scelta fatta allora: era davvero un’area problematica, come richiesto dal bando.
Il progetto è stato finanziato per 200 mila euro, rientrando tra solo 59 interventi approvati in tutta Italia (dato che serve a sottolineare il risultato).
Adesso si entra nella fase operativa:
lunedì verranno consegnati i lavori, quindi il cantiere parte ufficialmente.
L’auspicio è che questo intervento non serva solo a costruire un campo sportivo, ma a “illuminare” il quartiere attraverso sport, socialità, speranza e riscatto.