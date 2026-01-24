Mazara, oggi la Marcia “Terra in Pace” dell'Azione Cattolica

24/01/2026 11:00:00

Si svolgerà, questo pomeriggio la Marcia per la Pace organizzata dall’Azione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo. L’iniziativa, dal titolo “Terra in Pace”, vuole essere un momento di unità per le comunità locali, promuovendo fraternità, testimonianza e speranza.

Il ritrovo è previsto alle ore 15.00 nel cortile della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù, con conclusione in Piazza della Repubblica, dove i partecipanti riceveranno i saluti del Vescovo S.E. Mons. Angelo Giurdanella.

Ispirandosi alle parole del messaggio di Papa Leone XIV per la LIX Giornata Mondiale della Pace, che invita a una pace “disarmata e disarmante”, la marcia si propone come un gesto semplice ma profondo, capace di nascere dalle comunità e aprirsi alla città, condividendo la comunione con Gesù e il desiderio di un mondo più giusto e riconciliato. La Presidente Enza Luppino e tutto il Consiglio Diocesano di Azione Cattolica invitano la cittadinanza a partecipare, dando ognuno il proprio contributo a questo ideale, a volte percepito lontano. L’evento è patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo, a cui vanno i ringraziamenti dell’organizzazione.



