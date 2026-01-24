Trapani, al Museo San Rocco continua il Mifgash: dialoghi con l’ebraismo

24/01/2026 16:25:00

Prosegue a Trapani il Mifgash-Incontro, il festival dedicato alla cultura ebraica e al dialogo interreligioso, giunto alla nona edizione. Gli incontri si svolgono al Museo e Centro Culturale San Rocco, che anche quest’anno ospita un programma fitto di confronti, lezioni e laboratori.

L’apertura nel segno del dialogo ebraico-cristiano

Il Mifgash si è aperto lunedì 19 gennaio, in occasione della Giornata del dialogo ebraico-cattolico, con un incontro dedicato ai sessant’anni della Dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. A confrontarsi sul tema della Benedizione di Abramo sono stati Cesare Moscati, rabbino di Napoli, e Fabio Pizzitola.

Oggi e domani: l’ebraismo europeo tra Ottocento e Novecento

Oggi, sabato 24 gennaio, e domani, domenica 25 gennaio, il Mifgash ospita la Federica Di Padova, docente e ricercatrice con una lunga esperienza nella didattica della Shoah.

Sabato 24 gennaio, ore 18:00

“L’illusione dell’integrazione: l’ebraismo europeo tra emancipazione e antisemitismo”

Un’analisi delle speranze nate con l’emancipazione ebraica e del loro progressivo infrangersi di fronte all’antisemitismo moderno.

Domenica 25 gennaio, ore 18:00

“Immaginare un altrove: l’idea sionista e la strada verso la Palestina”

Un incontro dedicato alla nascita del sionismo e alle circostanze storiche che portarono alla fondazione dello Stato di Israele nella Palestina del Mandato Britannico.

Domenica mattina: conoscere l’ebraismo

Sempre domenica 25 gennaio è previsto anche un appuntamento laboratoriale dedicato alle “16 schede per conoscere l’ebraismo”, documento promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Un incontro pensato in particolare per catechisti e insegnanti di religione, ma aperto a tutti, per avvicinarsi in modo chiaro e consapevole alla religione ebraica, ieri e oggi.

Il programma prosegue a febbraio

Il Mifgash continuerà a febbraio con la presentazione del libro di Andrea Ravasco, “Anche Mosè beveva birra: alle origini della bevanda più diffusa al mondo”.

Il festival è organizzato e curato dalla Chiara Camarda, in collaborazione con Liborio Palmeri, la Mediterranean Music Association e l’Istituto di Cultura Italo-Tedesca.



