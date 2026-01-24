Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
24/01/2026 16:25:00

Trapani, al Museo San Rocco continua il Mifgash: dialoghi con l’ebraismo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/trapani-al-museo-san-rocco-continua-il-mifgash-dialoghi-con-l-ebraismo-450.png

Prosegue a Trapani il Mifgash-Incontro, il festival dedicato alla cultura ebraica e al dialogo interreligioso, giunto alla nona edizione. Gli incontri si svolgono al Museo e Centro Culturale San Rocco, che anche quest’anno ospita un programma fitto di confronti, lezioni e laboratori.

 

L’apertura nel segno del dialogo ebraico-cristiano

 

Il Mifgash si è aperto lunedì 19 gennaio, in occasione della Giornata del dialogo ebraico-cattolico, con un incontro dedicato ai sessant’anni della Dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. A confrontarsi sul tema della Benedizione di Abramo sono stati Cesare Moscati, rabbino di Napoli, e Fabio Pizzitola.

 

Oggi e domani: l’ebraismo europeo tra Ottocento e Novecento

 

Oggi, sabato 24 gennaio, e domani, domenica 25 gennaio, il Mifgash ospita la Federica Di Padova, docente e ricercatrice con una lunga esperienza nella didattica della Shoah.

  • Sabato 24 gennaio, ore 18:00
    “L’illusione dell’integrazione: l’ebraismo europeo tra emancipazione e antisemitismo”
    Un’analisi delle speranze nate con l’emancipazione ebraica e del loro progressivo infrangersi di fronte all’antisemitismo moderno.
  • Domenica 25 gennaio, ore 18:00
    “Immaginare un altrove: l’idea sionista e la strada verso la Palestina”
    Un incontro dedicato alla nascita del sionismo e alle circostanze storiche che portarono alla fondazione dello Stato di Israele nella Palestina del Mandato Britannico.

 

Domenica mattina: conoscere l’ebraismo

 

Sempre domenica 25 gennaio è previsto anche un appuntamento laboratoriale dedicato alle “16 schede per conoscere l’ebraismo”, documento promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
Un incontro pensato in particolare per catechisti e insegnanti di religione, ma aperto a tutti, per avvicinarsi in modo chiaro e consapevole alla religione ebraica, ieri e oggi.

 

Il programma prosegue a febbraio

 

Il Mifgash continuerà a febbraio con la presentazione del libro di Andrea Ravasco, “Anche Mosè beveva birra: alle origini della bevanda più diffusa al mondo”.

Il festival è organizzato e curato dalla Chiara Camarda, in collaborazione con Liborio Palmeri, la Mediterranean Music Association e l’Istituto di Cultura Italo-Tedesca.









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...