Cultura

» Spettacoli
24/01/2026 17:21:00

Marsala, al Teatro Impero il terzo appuntamento della rassegna “Lo Stagnone"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/1769268167-0-marsala-al-teatro-impero-il-terzo-appuntamento-della-rassegna-lo-stagnone.jpg

Terzo appuntamento con la 18ª rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”, organizzata dalla Compagnia teatrale Sipario, diretta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala. La rassegna è ospitata nella cornice del Teatro Impero.

 

Domenica 25 gennaio alle 18

 

Sul palco andrà in scena “Minchia Signor Tenente. La memoria della strage di Capaci da 15 anni sulla scena”, testo di Antonio Grosso con la regia di Nicola Pistoia. Uno spettacolo ambientato in una Sicilia splendida e contraddittoria, capace di alternare ironia e dolore, leggerezza e memoria.

 

Una storia di uomini comuni

 

“Minchia Signor Tenente” racconta la quotidianità di una piccola stazione dei Carabinieri: una routine fatta di tempi lenti, battute, umanità. Un equilibrio che viene improvvisamente spezzato da un evento cruciale. L’espressione amara del titolo, mormorata “tra i denti” per non sfidare l’autorità, diventa il simbolo della frustrazione e del coraggio silenzioso di uomini semplici, chiamati ogni giorno a contrastare il male senza clamori.

 

Legalità, memoria e tragicommedia

 

Lo spettacolo affronta il tema della legalità con un registro tragicomico, mettendo in scena carabinieri anonimi, lontani dall’epica dei “grandi eroi”, ma profondamente umani. Tra passioni, piccoli drammi quotidiani e momenti seri, emerge il ritratto di un’Italia reale, ferita ma ancora capace di reagire.

 

Un testo nato dalla paura di un figlio

 

Scritto da un giovane autore, il testo nasce da un ricordo d’infanzia legato alla celebre “Signor Tenente” di Faletti e dalla paura vissuta da figlio di un maresciallo negli anni segnati dagli omicidi di Falcone, Dalla Chiesa e Cassarà. Non una celebrazione retorica, ma un racconto asciutto e sincero di una mafia oggi meno eclatante, ma più insidiosa.

 

Biglietti online:
https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario

Info: 320 8011864 – 338 2615790









